Заливные пироги отличаются своей простотой в приготовлении, для них не требуется долгого замеса и раскатки теста, так как оно должно быть жидким по консистенции.

Такой пирог сделать проще обычных, а выпекание не будет иметь проблем, если правильно подготовить емкость перед подачей, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Ингредиенты:

Для теста:

Сметана (10%) – 200 г

Майонез – 200 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 10 г

Для начинки:

Сардины (консервы) – 1 банка

Луковица (средняя) – 1 шт.

Сахар – 0,5 ч.л. (для маринада лука)

Яблочный уксус – 2 ч.л. (для маринада лука)

Вареные яйца – 2 шт.

Укроп – по вкусу

Приготовление:

В большой миске смешайте сметану, майонез, сахар, соль и яйца до получения однородной массы. Просейте муку и смешайте её с разрыхлителем. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в сметанно-яичную смесь, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков.

Нарежьте лук кубиками, добавьте сахар и яблочный уксус, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на некоторое время. Слейте жидкость из банки с сардинами и разомните рыбу вилкой.

Мелко нарежьте вареные яйца и укроп. Разогрейте духовку до 200 градусов.Смажьте дно и стенки формы для выпекания маслом. Вылейте половину теста на дно формы, равномерно распределите.

Сверху выложите слоями сардины, нарезанные яйца, маринованный лук и укроп. Залейте начинку оставшимся тестом и посыпьте сверху кунжутом (по желанию). Выпекайте пирог в разогретой духовке 30-35 минут, пока верх пирога не станет золотистым.

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