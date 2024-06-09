Такой пирог сделать проще обычных, а выпекание не будет иметь проблем, если правильно подготовить емкость перед подачей, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.
Ингредиенты:
Для теста:
- Сметана (10%) – 200 г
- Майонез – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Мука – 200 г
- Разрыхлитель – 10 г
Для начинки:
- Сардины (консервы) – 1 банка
- Луковица (средняя) – 1 шт.
- Сахар – 0,5 ч.л. (для маринада лука)
- Яблочный уксус – 2 ч.л. (для маринада лука)
- Вареные яйца – 2 шт.
- Укроп – по вкусу
Приготовление:
В большой миске смешайте сметану, майонез, сахар, соль и яйца до получения однородной массы. Просейте муку и смешайте её с разрыхлителем. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в сметанно-яичную смесь, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков.
Нарежьте лук кубиками, добавьте сахар и яблочный уксус, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на некоторое время. Слейте жидкость из банки с сардинами и разомните рыбу вилкой.
Мелко нарежьте вареные яйца и укроп. Разогрейте духовку до 200 градусов.Смажьте дно и стенки формы для выпекания маслом. Вылейте половину теста на дно формы, равномерно распределите.
Сверху выложите слоями сардины, нарезанные яйца, маринованный лук и укроп. Залейте начинку оставшимся тестом и посыпьте сверху кунжутом (по желанию). Выпекайте пирог в разогретой духовке 30-35 минут, пока верх пирога не станет золотистым.
Последние новости Украины:
Финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкуснейшего завтрака вместо каш и сырников.
Как правильно готовить жареный картофель: ресторатор раскрыл простой рецепт.
Салат из молодой капусты получится супервкусным: кулинар дала оригинальный рецепт.