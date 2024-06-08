Суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко показала, как просто и быстро приготовить гречку, чтобы она получилась невероятно вкусной.

Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram поделилась рецептом идеального ужина из гречки и курицы.

Если у вас нет времени и желания отдельно готовить гарнир и мясо, то этот рецепт – идеальное решение, ведь все готовится в одной сковороде.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

куриные ножки – 5 шт.

соль и перец – по вкусу

лук репчатый – 1-2 шт.

морковь – 1 шт.

перец сладкий – 1 шт.

гречка – 1 стакан

бульон или вода – 3 стакана

чеснок – головка

сушеная петрушка

лавровый лист

свежая зелень

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем куриные ножки до золотистости со всех сторон, добавляя в процессе соль и черный молотый перец. Обжаренные ножки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко убирает со сковороды.

На той же сковороде жарим лук, нарезанный полукольцами, и морковь, нарезанную кубиками, буквально несколько минут. Далее добавляем нарезанный кубиками перец и жарим еще немного.

После этого в сковороду к овощам "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет промытую гречку, перемешивает, жарит еще минуту, а затем заливает бульоном. Добавляем сушеную петрушку, возвращаем в сковороду обжаренные куриные ножки, а также погружаем неочищенную головку чеснока, просто разрезанную пополам. Накрываем сковороду крышкой и тушим гречку до готовности (примерно 15 минут).

В конце "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет в гречку лавровый лист, а также мелко нарезанную зелень.

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