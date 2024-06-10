В этот раз судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский на своей странице в Instagram поделился оригинальным рецептом домашнего лимонада.

"Мастер Шеф" Ярославский решил приготовить не обычный лимонад, а с бузиной – это очень просто, вкусно и полезно, и этот напиток станет настоящим спасением в жаркую погоду.

Чтобы приготовить лимонад из бузины, Мастер Шеф Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

бузиновый сироп (его рецепт ниже) – 75 г

лед – 50 г

вода газированная – 200 г

лимон – несколько кусочков

мята или тархун – по желанию

Для приготовления вкусного сиропа из бузины "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует следующую пропорцию:

вода – 1 л

сахар – 500 г

лимонный сок – 40 г

цветы бузины – 300 г

Бузиновый сироп обладает невероятным ароматом и вкусом, его можно использовать не только для приготовления лимонада или коктейлей, но и для десертов.

Чтобы приготовить сироп, сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает воду с сахаром и лимонным соком, ставит на огонь и доводит до кипения. В банку складываем цветы бузины, сразу заливаем горячим сиропом, накрываем крышкой и оставляем охлаждаться.

Готовый бузиновый сироп процеживаем и переливаем в бутылку. Хранить его следует в холодильнике.

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