В этот раз судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский на своей странице в Instagram поделился оригинальным рецептом домашнего лимонада.
"Мастер Шеф" Ярославский решил приготовить не обычный лимонад, а с бузиной – это очень просто, вкусно и полезно, и этот напиток станет настоящим спасением в жаркую погоду.
Чтобы приготовить лимонад из бузины, Мастер Шеф Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- бузиновый сироп (его рецепт ниже) – 75 г
- лед – 50 г
- вода газированная – 200 г
- лимон – несколько кусочков
- мята или тархун – по желанию
Для приготовления вкусного сиропа из бузины "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует следующую пропорцию:
- вода – 1 л
- сахар – 500 г
- лимонный сок – 40 г
- цветы бузины – 300 г
Бузиновый сироп обладает невероятным ароматом и вкусом, его можно использовать не только для приготовления лимонада или коктейлей, но и для десертов.
Чтобы приготовить сироп, сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает воду с сахаром и лимонным соком, ставит на огонь и доводит до кипения. В банку складываем цветы бузины, сразу заливаем горячим сиропом, накрываем крышкой и оставляем охлаждаться.
Готовый бузиновый сироп процеживаем и переливаем в бутылку. Хранить его следует в холодильнике.
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