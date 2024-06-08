Если вы любите яблочную шарлотку, но хотите похудеть, то этот рецепт от победительницы проекта "Зважені та щасливі" Юлии Науменко станет настоящей находкой.

Победительница шоу "Зважені та щасливі", блогерка-диетолог Юлия Науменко предложила украинцам оригинальный рецепт шарлотки из творога с яблоком.

Этот пирог готовится очень просто и получается очень вкусным и при этом диетическим.

Чтобы приготовить творожно-яблочную шарлотку, звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко берет следующие ингредиенты:

творог (мягкий) – 200 г

яйцо – 1 шт.

перемолотая плющенная овсянка – 40 г (в сухом виде)

зеленое яблоко – 150 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

мед – 2 ч. л.

корица – по вкусу

ягоды (любые) – 60 г

Большую часть яблока звезда "Зважені та щасливі" нарезает небольшими кубиками, а кусочек – тоненькими слайсами, чтобы выложить их сверху для декора.

Яйцо смешиваем с медом и взбиваем венчиком до пены. Далее добавляем творог и осторожно перемешиваем. Добавляем молотую овсянку, разрыхлитель, корицу по желанию и снова все перемешиваем. В конце добавляем в тесто нарезанное кубиками яблоко и перемешиваем еще раз.

Творожное тесто звезда "Зважені та щасливі" выкладывает в формочку для запекания, смазанную растительным маслом. Сверху аккуратно выкладываем нарезанное слайсами яблоко и отправляем шарлотку в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

"Готовую шарлотку делим пополам. Ваша порция на один прием пищи: 200-250 г+ можно добавить немного ягод", - добавила звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко тем, кто хочет похудеть.

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