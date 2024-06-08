Победительница шоу "Зважені та щасливі", блогерка-диетолог Юлия Науменко предложила украинцам оригинальный рецепт шарлотки из творога с яблоком.
Этот пирог готовится очень просто и получается очень вкусным и при этом диетическим.
Чтобы приготовить творожно-яблочную шарлотку, звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко берет следующие ингредиенты:
- творог (мягкий) – 200 г
- яйцо – 1 шт.
- перемолотая плющенная овсянка – 40 г (в сухом виде)
- зеленое яблоко – 150 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- мед – 2 ч. л.
- корица – по вкусу
- ягоды (любые) – 60 г
Большую часть яблока звезда "Зважені та щасливі" нарезает небольшими кубиками, а кусочек – тоненькими слайсами, чтобы выложить их сверху для декора.
Яйцо смешиваем с медом и взбиваем венчиком до пены. Далее добавляем творог и осторожно перемешиваем. Добавляем молотую овсянку, разрыхлитель, корицу по желанию и снова все перемешиваем. В конце добавляем в тесто нарезанное кубиками яблоко и перемешиваем еще раз.
Творожное тесто звезда "Зважені та щасливі" выкладывает в формочку для запекания, смазанную растительным маслом. Сверху аккуратно выкладываем нарезанное слайсами яблоко и отправляем шарлотку в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
"Готовую шарлотку делим пополам. Ваша порция на один прием пищи: 200-250 г+ можно добавить немного ягод", - добавила звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко тем, кто хочет похудеть.
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