Звезды проекта "Мастер Шеф" Ирина Давиденко и Артем Горбенко показали, как приготовить невероятно вкусный пирог с куриными сердцами, шпинатом и шампиньонами.
Морочиться с тестом не придется, ведь для этого пирога можно взять готовое слоеное тесто.
Для приготовления пирога звезды "Мастер Шеф" взяли следующие ингредиенты:
- тесто слоеное
- куриные сердца
- соль и любимые специи
- веточка розмарина
- сливочное масло
- шпинат
- шампиньоны
- лук
- лимонный сок
- яичный желток для смазки
Куриные сердца звезды "Мастер Шеф" зачищают и маринуют, добавляя соль и специи. Складываем сердечки в зип-пакет, добавляем кусочек сливочного масла, веточку розмарина, выпускаем воздух, закрываем пакет и варим на маленьком огне до готовности.
Нарезаем шампиньоны и лук, обжариваем их на сливочном масле и перебиваем блендером до однородности.
Шпинат звезды "Мастер Шеф" припускают на сковороде с добавлением лимонного сока и соли буквально 30 секунд.
"Раскатываем тесто, вырезаем две формы (мы брали два разных кольца). На тесто кладем наши шампиньоны, выставляем по кругу сердца и в центр кладем шпинат. Накрываем тестом и прижимаем по краям", - объясняют участники "Мастер Шеф" Ирина Давиденко и Артем Горбенко.
Смазываем пирог желтком и выпекаем в разогретой духовке.
Подавать такой пирог звезды "Мастер Шеф" решили с пюре из сельдерея и пастернака. Чтобы приготовить пюре, корни сельдерея и пастернака нарезаем кубиком и варим в подсоленной воде до мягкости, затем сливаем воду и перебиваем блендером до однородности, добавляя сливочное масло.
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