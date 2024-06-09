Участники разных сезонов кулинарного шоу "Мастер Шеф" объединились и поделились с украинцами рецептом бюджетного и очень вкусного блюда из куриных сердечек.

Звезды проекта "Мастер Шеф" Ирина Давиденко и Артем Горбенко показали, как приготовить невероятно вкусный пирог с куриными сердцами, шпинатом и шампиньонами.

Морочиться с тестом не придется, ведь для этого пирога можно взять готовое слоеное тесто.

Для приготовления пирога звезды "Мастер Шеф" взяли следующие ингредиенты:

тесто слоеное

куриные сердца

соль и любимые специи

веточка розмарина

сливочное масло

шпинат

шампиньоны

лук

лимонный сок

яичный желток для смазки

Куриные сердца звезды "Мастер Шеф" зачищают и маринуют, добавляя соль и специи. Складываем сердечки в зип-пакет, добавляем кусочек сливочного масла, веточку розмарина, выпускаем воздух, закрываем пакет и варим на маленьком огне до готовности.

Нарезаем шампиньоны и лук, обжариваем их на сливочном масле и перебиваем блендером до однородности.

Шпинат звезды "Мастер Шеф" припускают на сковороде с добавлением лимонного сока и соли буквально 30 секунд.

"Раскатываем тесто, вырезаем две формы (мы брали два разных кольца). На тесто кладем наши шампиньоны, выставляем по кругу сердца и в центр кладем шпинат. Накрываем тестом и прижимаем по краям", - объясняют участники "Мастер Шеф" Ирина Давиденко и Артем Горбенко.

Смазываем пирог желтком и выпекаем в разогретой духовке.

Подавать такой пирог звезды "Мастер Шеф" решили с пюре из сельдерея и пастернака. Чтобы приготовить пюре, корни сельдерея и пастернака нарезаем кубиком и варим в подсоленной воде до мягкости, затем сливаем воду и перебиваем блендером до однородности, добавляя сливочное масло.

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