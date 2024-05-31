Даже в приготовлении такого простого блюда, как омлет есть свои секреты и именно благодаря им его можно приготовить еще вкуснее, пышнее.

Многие любят завтракать именно омлетами.

С начинками и без, с добавлением муки, молока или сливок. На водяной бане, в духовке или просто на сковороде. Есть даже вариант приготовления омлета в пакете.

Своими секретами приготовления вкусного омлета на завтрак делятся звезды, шеф-повара, известные рестораторы, кулинары и фудблогеры.

Рецептом «того самого пышного омлета» поделились и на кулинарной странице в Инстаграм «Рецепты мира» .

Рецепт пышного омлета в духовке.

И для его приготовления требуются следующие ингредиенты: яйца 6 шт, молоко, соль, сливочное масло.

«Самое главное правило, чтобы количество молока и количество яиц было одинаковым. Измеряйте на весах. Это секрет №1», - говорится в комментарии к рецепту пышного омлета.

То есть, на 6 яиц требуется примерно 350 мл молока.

Рецепт пышного омлета в духовке.

Второй секрет состоит в том, что яйца и молоко не нужно сбивать венчиком, смешивать их надо легко, не прилагая никаких усилий. При этом готовая масса не должна получиться однородной. Яичную смесь просто необходимо легко перемешать и добавить соль.

Форму для запекания омлета рекомендуется смазать сливочным маслом. А саму форму взять небольшую и не плоскую.

Запекать омлет следует 40-45 минут при 180С до образования золотистого цвета.

Рецепт пышного омлета в духовке.

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