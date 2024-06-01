В летний период 2024 года пенсии будут оставаться без перерасчетов, однако отдельные пенсионеры получат больше средств благодаря дополнительным выплатам. Об этом сообщили в Пенсионном Фонде Украины.

Лица старше 70 лет получат рост пенсий за счет специальных возрастных надбавок, которые автоматически добавляются в месяц, когда достигнут соответствующий возраст. Размер таких надбавок составляет: 300 гривен для 70-74 лет, 456 гривен для 75-79 лет и 570 гривен для тех, кто исполнил 80 лет.

Пенсионеры в июне получат дополнительные средства к своей пенсии за каждый год работы после получения пенсии. Это повышение началось еще в апреле, хотя длилось несколько дольше из-за задержек в отчете об уплате взносов в Единый взнос за первый квартал 2024 года. Автоматически перечисляются пенсии для тех, кто имел на 1 марта 2024 24 месяца стажа после назначения пенсии или работал меньше, но прошел два года после назначения.

Размер дополнительной выплаты за каждый год стажа сейчас составляет 23,61 гривны. Расчет суммы доплаты производится индивидуально с учетом личных данных пенсионера. Эта возможность доступна также для вышедших на пенсию по выслуге лет, однако для этого нужно достичь пенсионного возраста.

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