Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить простой и очень вкусный английский десерт – ягодный крамбл.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 140 г
- Овсяные хлопья – 100 г
- Холодное сливочное масло – 150 г (для постного десерта используйте 130 г кокосового масла + 20 г воды)
- Сахар – 100 г
- Орехи (по желанию) – 75 г
- Корица и кардамон – по вкусу
Для начинки:
- Смесь ягод (любые) – 800 г
- Сахар – 100 г
- Кукурузный крахмал – 30 г
- Вода – 30 г
- Цедра цитрусовых – по вкусу
Инструкции:
В миске смешайте муку и измельченные овсяные хлопья. Добавьте немного корицы и кардамона. Нарежьте холодное сливочное масло кубиками и добавьте к сухой смеси, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте сахар и измельченные орехи. Быстро замешайте тесто до состояния комочков. Накройте тесто пленкой и отправьте в холодильник.
Разведите крахмал водой. Разморозьте ягоды (если они замороженные) и положите их на сковороду. Добавьте сахар и разведенный крахмал. Постоянно помешивая, доведите ягодную массу до кипения.
"Мастер Шеф" Ярославский советует, далее добавьте немного апельсиновой цедры для аромата. Разогрейте духовку до 185 градусов.Выложите горячую ягодную массу в форму для запекания. Равномерно распределите комочки теста сверху ягодной массы.
Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте до румяности, примерно 20-25 минут, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.
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