Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский делится рецептом простого перекуса, который превратит овсянку и ягоды во вкусный десерт.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить простой и очень вкусный английский десерт – ягодный крамбл.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 140 г

Овсяные хлопья – 100 г

Холодное сливочное масло – 150 г (для постного десерта используйте 130 г кокосового масла + 20 г воды)

Сахар – 100 г

Орехи (по желанию) – 75 г

Корица и кардамон – по вкусу

Для начинки:

Смесь ягод (любые) – 800 г

Сахар – 100 г

Кукурузный крахмал – 30 г

Вода – 30 г

Цедра цитрусовых – по вкусу

Инструкции:

В миске смешайте муку и измельченные овсяные хлопья. Добавьте немного корицы и кардамона. Нарежьте холодное сливочное масло кубиками и добавьте к сухой смеси, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте сахар и измельченные орехи. Быстро замешайте тесто до состояния комочков. Накройте тесто пленкой и отправьте в холодильник.

Разведите крахмал водой. Разморозьте ягоды (если они замороженные) и положите их на сковороду. Добавьте сахар и разведенный крахмал. Постоянно помешивая, доведите ягодную массу до кипения.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, далее добавьте немного апельсиновой цедры для аромата. Разогрейте духовку до 185 градусов.Выложите горячую ягодную массу в форму для запекания. Равномерно распределите комочки теста сверху ягодной массы.

Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте до румяности, примерно 20-25 минут, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

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