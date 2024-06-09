Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусный пирог с сыром и овощами и при этом без теста.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал оригинальный рецепт пирога с сыром, где вместо теста используется картофель. Этот пирог готовится очень просто, а начинку можно выбрать любую.

Ингредиенты (на форму диаметром 24 см):

Картофель – 800 г

Мука кукурузная – 60 г

Сыр твердый – 75 г

Томаты черри – 100 г

Щавель или шпинат – пучок

Яйца – 3 шт.

Сливки – 150 г

Спаржа – 5 шт.

Соль, перец, мускатный орех

Сыр Дорблю – 75-100 г

Инструкции:

Хорошо вымойте картофель, не очищая его от кожуры. Немного сбрызните растительным маслом. Выложите картофель в форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-35 минут, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Запеченный картофель прямо в форме разомните с помощью стакана. В размятый картофель добавьте соль, перец, немного тертого мускатного ореха и кукурузную муку.

Перемешайте все ингредиенты до однородной массы и сформируйте из нее основу пирога, плотно прижимая картофель к стенкам и дну формы. На картофельную основу выложите тертый твердый сыр.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, разрежьте томаты черри пополам и распределите их поверх сыра. Добавьте листья щавеля или шпината. В отдельной миске смешайте яйца со сливками до однородности. Подсолите смесь. Залейте этой смесью пирог.

Очищенную и нарезанную спаржу разложите сверху. Добавьте кусочки сыра Дорблю. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 25-30 минут. После выпекания дайте пирогу немного остыть перед подачей, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

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