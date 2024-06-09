Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал оригинальный рецепт пирога с сыром, где вместо теста используется картофель. Этот пирог готовится очень просто, а начинку можно выбрать любую.
Ингредиенты (на форму диаметром 24 см):
- Картофель – 800 г
- Мука кукурузная – 60 г
- Сыр твердый – 75 г
- Томаты черри – 100 г
- Щавель или шпинат – пучок
- Яйца – 3 шт.
- Сливки – 150 г
- Спаржа – 5 шт.
- Соль, перец, мускатный орех
- Сыр Дорблю – 75-100 г
Инструкции:
Хорошо вымойте картофель, не очищая его от кожуры. Немного сбрызните растительным маслом. Выложите картофель в форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-35 минут, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Запеченный картофель прямо в форме разомните с помощью стакана. В размятый картофель добавьте соль, перец, немного тертого мускатного ореха и кукурузную муку.
Перемешайте все ингредиенты до однородной массы и сформируйте из нее основу пирога, плотно прижимая картофель к стенкам и дну формы. На картофельную основу выложите тертый твердый сыр.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, разрежьте томаты черри пополам и распределите их поверх сыра. Добавьте листья щавеля или шпината. В отдельной миске смешайте яйца со сливками до однородности. Подсолите смесь. Залейте этой смесью пирог.
Очищенную и нарезанную спаржу разложите сверху. Добавьте кусочки сыра Дорблю. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 25-30 минут. После выпекания дайте пирогу немного остыть перед подачей, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.
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