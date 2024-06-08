В этот раз у себя в Instagram звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить супернежный и воздушный торт Медовик.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит сразу 12 коржей, на два тортика – половину сразу использует, а остальное можно хранить в течение месяца. Нам понадобятся следующие ингредиенты:

сахар – 350 г

мед (желательно гречишный) – 350 г

яйца – 4 шт.

сливочное масло 82.5% - 150 г

мука - 940 г + на подпил

сода – 20 г

Для приготовления крема на 6 коржей берем:

сливки жирностью более 30% – 450 г

сахар – 150 г

сметана 20-25% — 600 г

лимонный сок – 10 г

В большую миску насыпаем сахар, добавляем мед, масло, яйца и соду, ставим эту смесь на паровую баню и, постоянно помешивая венчиком, доводим до температуры примерно 55-60 градусов, чтобы она начала активно пениться.

На этом этапе "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет муку и замешивает тесто с помощью деревянной лопатки. Снимаем тесто с плиты, накрываем пищевой пленкой и оставляем, чтобы оно немного остыло.

Готовое тесто, пока оно еще немного теплое, делим на 12 частей.

На листах пергамента, щедро припыленных мукой "Мастер Шеф", Владимир Ярославский формирует из каждого кусочка теста довольно тонкие пряугольники размером примерно как А4.

На коржах делаем проколы вилкой и выпекаем их в разогретой до 160 градусов духовке до румяности.

Чтобы приготовить крем, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала смешивает сливки с лимонным соком и сахаром до его растворения, взбивает миксером до стойкой пены, а затем постепенно, в 2-3 приема, добавляет сметану.

Крем "Мастер Шеф" Владимир Ярославский делит на 5 частей и перемазывает им коржи, оставляя последний без крема. Чтобы торт настоялся, накрываем его пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 5-8 часов.

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