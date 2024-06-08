На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами оригинальным рецептом невероятно вкусного печенья с клубникой и белым шоколадом.
"Идеально под чашечку черного чая. Ягоды можно брать любые, поэтому экспериментируйте!", - подчеркнула шеф-повар.
Для приготовления печенья нам понадобятся следующие ингредиенты:
- сливочное масло (мягкое) - 110 г
- сахарная пудра – 150 г
- ваниль
- мука – 170 г
- сода - 0,5 ч.л.
- шоколад белый – 100 г
- клубника – 50 г (или больше)
Сначала взбиваем сливочное масло с сахарной пудрой и ванилью до побеления массы. Добавляем муку с содой и снова взбиваем. Добавляем измельченный шоколад (немножко оставьте для декора), а также клубнику по желанию и руками вымешиваем тесто до однородности.
"Если добавите клубнику сразу в тесто, как я, то печенье немного посереет. Это нормально, потому что клубника вступает в реакцию с содой. Если хотите, чтобы печенье осталось светлое, то только украсьте его клубникой сверху", - объяснила шеф-повар.
Из теста формируем шарики массой примерно по 40 г, отправляем их в холодильник на 20-30 минут, а затем украшаем оставшимся шоколадом и кусочками клубники.
Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут до легкой румяности.
Последние новости Украины:
Шашлык будет мягким и сочным: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт идеального маринада.
Фантастически вкусные фаршированные яйца: Ольга Сумская поделилась любимым рецептом.
Как засолить красную рыбу: шеф-повар дала простой и супервкусный рецепт.