Этот рецепт универсален, ведь вместо клубники в печенье можно добавлять любые другие ягоды, а шоколад брать не только белый, но и другой по желанию.

На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами оригинальным рецептом невероятно вкусного печенья с клубникой и белым шоколадом.

"Идеально под чашечку черного чая. Ягоды можно брать любые, поэтому экспериментируйте!", - подчеркнула шеф-повар.

Для приготовления печенья нам понадобятся следующие ингредиенты:

сливочное масло (мягкое) - 110 г

сахарная пудра – 150 г

ваниль

мука – 170 г

сода - 0,5 ч.л.

шоколад белый – 100 г

клубника – 50 г (или больше)

Сначала взбиваем сливочное масло с сахарной пудрой и ванилью до побеления массы. Добавляем муку с содой и снова взбиваем. Добавляем измельченный шоколад (немножко оставьте для декора), а также клубнику по желанию и руками вымешиваем тесто до однородности.

"Если добавите клубнику сразу в тесто, как я, то печенье немного посереет. Это нормально, потому что клубника вступает в реакцию с содой. Если хотите, чтобы печенье осталось светлое, то только украсьте его клубникой сверху", - объяснила шеф-повар.

Из теста формируем шарики массой примерно по 40 г, отправляем их в холодильник на 20-30 минут, а затем украшаем оставшимся шоколадом и кусочками клубники.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут до легкой румяности.

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