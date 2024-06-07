Молодая картошка вкусная даже просто вареная со сливочным маслом и укропом, но если вы попробуете приготовить ее по этому рецепту, то забудете об обычной.

На своей странице в Instagram автор книги "Твои лучшие рецепты", кулинарная блогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить молодую картошку по-украински.

"Как это вкусно! Просто божественно!!! Обязательно попробуйте, пока сезон молодой картошки!", – советует кулинар.

Чтобы приготовить молодую картошку по-украински, нам понадобятся следующие ингредиенты:

молодой картофель - 1 кг

лук репчатый – 1-2 шт.

сметана (20-25% жирности) – 150 г

смесь оливкового масла и сливочного масла (или топленое масло гхи) - для жарки

соль, перец, лавровый лист

укроп – пучок

Молодой картофель чистим, заливаем водой и ставим вариться. Когда закипит, добавляем соль, лавровый лист и варим до полной готовности картофеля. ⠀

Тем временем нарезаем лук полукольцами или кубиками и обжариваем его на разогретой сковороде со смесью растительного и сливочного масла до мягкости. Добавляем соль, перец и щепотку сахара. Важно не пережарить лук.

В сковороду к мягкому луку добавляем сметану и перемешиваем. Немного подсаливаем, добавить черный перец и лавровый лист. Готовим соус на медленном огне в течение 3-5 минут.

С отварного молодого картофеля сливаем воду. В кастрюлю к картофелю добавляем сметанный соус и мелко нарезанный укроп, все перемешиваем и сразу подаем на стол.

"Кстати, этот самый рецепт делала еще и с жареными грибами – тоже невероятно вкусно! Особенно, с лисичками", – добавила Татьяна Юшина.

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