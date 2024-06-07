На своей странице в Instagram автор книги "Твои лучшие рецепты", кулинарная блогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить молодую картошку по-украински.
"Как это вкусно! Просто божественно!!! Обязательно попробуйте, пока сезон молодой картошки!", – советует кулинар.
Чтобы приготовить молодую картошку по-украински, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- молодой картофель - 1 кг
- лук репчатый – 1-2 шт.
- сметана (20-25% жирности) – 150 г
- смесь оливкового масла и сливочного масла (или топленое масло гхи) - для жарки
- соль, перец, лавровый лист
- укроп – пучок
Молодой картофель чистим, заливаем водой и ставим вариться. Когда закипит, добавляем соль, лавровый лист и варим до полной готовности картофеля. ⠀
Тем временем нарезаем лук полукольцами или кубиками и обжариваем его на разогретой сковороде со смесью растительного и сливочного масла до мягкости. Добавляем соль, перец и щепотку сахара. Важно не пережарить лук.
В сковороду к мягкому луку добавляем сметану и перемешиваем. Немного подсаливаем, добавить черный перец и лавровый лист. Готовим соус на медленном огне в течение 3-5 минут.
С отварного молодого картофеля сливаем воду. В кастрюлю к картофелю добавляем сметанный соус и мелко нарезанный укроп, все перемешиваем и сразу подаем на стол.
"Кстати, этот самый рецепт делала еще и с жареными грибами – тоже невероятно вкусно! Особенно, с лисичками", – добавила Татьяна Юшина.
Последние новости Украины:
Шашлык будет мягким и сочным: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт идеального маринада.
Фантастически вкусные фаршированные яйца: Ольга Сумская поделилась любимым рецептом.
Как засолить красную рыбу: шеф-повар дала простой и супервкусный рецепт.