Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусные куриные наггетсы без капли растительного масла, а также соус к ним.
Для приготовления наггетсов нам понадобятся следующие ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт;
- паприка копченая – 0,5 ст.л.
- чеснок сухой – 0,5 ст.л.
- соль - щепотка
- перец - щепотка
- яйцо – 1 шт.
- кукурузные хлопья без добавок – 80 г
Подавать наггетсы шеф-повар советует с острым медовым соусом. Для его приготовления берем:
- соус соевый – 1 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- хлопья сушеного чили - щепотка
Филе нарезаем вдоль, а дальше на полоски толщиной примерно с полтора пальца. К филе добавляем соль, перец, копченую паприку и сухой чеснок и даем немного замариновать.
В одной миске взбиваем яйцо просто до однородности, а в другую насыпаем перебитые блендером в крошку кукурузные хлопья. Каждый кусочек филе обмакиваем в яйцо, затем обваливаем в кукурузных хлопьях и плотно прижимаем.
Чтобы не жарить наггетсы в масле, кулинар запекла их в мультипечке – 11 минут при 180 градусах. Также можно приготовить их в разогретой духовке, только на это уйдет больше времени.
Чтобы приготовить соус к наггетсам, просто смешиваем соевый соус, мед и чили. Если мед загустел, можно немного прогреть соус, но тогда он станет острее.
Если будете давать наггетсы маленьким детям, шеф-повар советует добавлять меньше специй, а также заменить соус на какой-то неострый.
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