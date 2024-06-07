Приготовить куриные наггетсы дома – отличная идея, ведь это значительно дешевле, вкуснее и полезнее фастфуда, при этом готовятся они очень просто и быстро.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусные куриные наггетсы без капли растительного масла, а также соус к ним.

Для приготовления наггетсов нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриное филе – 1 шт;

паприка копченая – 0,5 ст.л.

чеснок сухой – 0,5 ст.л.

соль - щепотка

перец - щепотка

яйцо – 1 шт.

кукурузные хлопья без добавок – 80 г

Подавать наггетсы шеф-повар советует с острым медовым соусом. Для его приготовления берем:

соус соевый – 1 ст.л.

мед – 1 ст.л.

хлопья сушеного чили - щепотка

Филе нарезаем вдоль, а дальше на полоски толщиной примерно с полтора пальца. К филе добавляем соль, перец, копченую паприку и сухой чеснок и даем немного замариновать.

В одной миске взбиваем яйцо просто до однородности, а в другую насыпаем перебитые блендером в крошку кукурузные хлопья. Каждый кусочек филе обмакиваем в яйцо, затем обваливаем в кукурузных хлопьях и плотно прижимаем.

Чтобы не жарить наггетсы в масле, кулинар запекла их в мультипечке – 11 минут при 180 градусах. Также можно приготовить их в разогретой духовке, только на это уйдет больше времени.

Чтобы приготовить соус к наггетсам, просто смешиваем соевый соус, мед и чили. Если мед загустел, можно немного прогреть соус, но тогда он станет острее.

Если будете давать наггетсы маленьким детям, шеф-повар советует добавлять меньше специй, а также заменить соус на какой-то неострый.

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