Этот пирог сочетает в себе легкость и воздушность шоколадного теста с нежной и сладкой творожной начинкой, причем его приготовление не требует особых навыков, а ингредиенты доступны в любом магазине.

Рецепт предлагает сочетание воздушного шоколадного теста и нежной творожной начинки, что делает пирог не только вкусным, но и простым в приготовлении. Используя несколько хитростей вы сможете сделать его еще и разноцветным, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Ингредиенты:

Для творожной массы:

300 г кисломолочного творога (9%)

4 ст. л. сахара

1 яйцо

Несколько капель ванильной эссенции

2 ст. л. кукурузного крахмала

Для теста:

4 яйца

150 г сахара

100 мл растительного масла

160 г муки

40 г какао-порошка

2 ч. л. разрыхлителя

Приготовление:

1. Приготовление творожной начинки:

В миску положите кисломолочный творог, добавьте сахар, яйцо, ванильную эссенцию и кукурузный крахмал. Взбейте все ингредиенты блендером до получения однородной массы. Переложите творожную массу в кондитерский мешок и отложите.

2. Приготовление теста:

В отдельную миску разбейте яйца, добавьте сахар и взбейте миксером до увеличения объема и осветления массы. Влейте растительное масло и перемешайте на низких оборотах миксера. В другой миске смешайте сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель и просеянное какао-порошок. Аккуратно добавьте сухие ингредиенты в яичную массу, перемешивая до однородного состояния.

3. Сборка пирога:

Подготовьте форму диаметром 28х18 см, застелив ее пергаментной бумагой. Выложите тесто в форму и разровняйте. Сверху отсадите творожную массу из кондитерского мешка, формируя узор или равномерно распределяя ее по поверхности теста.

4. Выпекание:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Поместите форму с пирогом в духовку и выпекайте в течение 30-35 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой — она должна выходить сухой из центра пирога.

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