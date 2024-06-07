Рецепт предлагает сочетание воздушного шоколадного теста и нежной творожной начинки, что делает пирог не только вкусным, но и простым в приготовлении. Используя несколько хитростей вы сможете сделать его еще и разноцветным, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Ингредиенты:

Для творожной массы:

  • 300 г кисломолочного творога (9%)
  • 4 ст. л. сахара
  • 1 яйцо
  • Несколько капель ванильной эссенции
  • 2 ст. л. кукурузного крахмала

Для теста:

  • 4 яйца
  • 150 г сахара
  • 100 мл растительного масла
  • 160 г муки
  • 40 г какао-порошка
  • 2 ч. л. разрыхлителя

Приготовление:

1. Приготовление творожной начинки:

  1. В миску положите кисломолочный творог, добавьте сахар, яйцо, ванильную эссенцию и кукурузный крахмал.
  2. Взбейте все ингредиенты блендером до получения однородной массы.
  3. Переложите творожную массу в кондитерский мешок и отложите.

2. Приготовление теста:

  1. В отдельную миску разбейте яйца, добавьте сахар и взбейте миксером до увеличения объема и осветления массы.
  2. Влейте растительное масло и перемешайте на низких оборотах миксера.
  3. В другой миске смешайте сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель и просеянное какао-порошок.
  4. Аккуратно добавьте сухие ингредиенты в яичную массу, перемешивая до однородного состояния.

3. Сборка пирога:

  1. Подготовьте форму диаметром 28х18 см, застелив ее пергаментной бумагой.
  2. Выложите тесто в форму и разровняйте.
  3. Сверху отсадите творожную массу из кондитерского мешка, формируя узор или равномерно распределяя ее по поверхности теста.

4. Выпекание:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Поместите форму с пирогом в духовку и выпекайте в течение 30-35 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой — она должна выходить сухой из центра пирога.

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