Рецепт предлагает сочетание воздушного шоколадного теста и нежной творожной начинки, что делает пирог не только вкусным, но и простым в приготовлении. Используя несколько хитростей вы сможете сделать его еще и разноцветным, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.
Ингредиенты:
Для творожной массы:
- 300 г кисломолочного творога (9%)
- 4 ст. л. сахара
- 1 яйцо
- Несколько капель ванильной эссенции
- 2 ст. л. кукурузного крахмала
Для теста:
- 4 яйца
- 150 г сахара
- 100 мл растительного масла
- 160 г муки
- 40 г какао-порошка
- 2 ч. л. разрыхлителя
Приготовление:
1. Приготовление творожной начинки:
- В миску положите кисломолочный творог, добавьте сахар, яйцо, ванильную эссенцию и кукурузный крахмал.
- Взбейте все ингредиенты блендером до получения однородной массы.
- Переложите творожную массу в кондитерский мешок и отложите.
2. Приготовление теста:
- В отдельную миску разбейте яйца, добавьте сахар и взбейте миксером до увеличения объема и осветления массы.
- Влейте растительное масло и перемешайте на низких оборотах миксера.
- В другой миске смешайте сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель и просеянное какао-порошок.
- Аккуратно добавьте сухие ингредиенты в яичную массу, перемешивая до однородного состояния.
3. Сборка пирога:
- Подготовьте форму диаметром 28х18 см, застелив ее пергаментной бумагой.
- Выложите тесто в форму и разровняйте.
- Сверху отсадите творожную массу из кондитерского мешка, формируя узор или равномерно распределяя ее по поверхности теста.
4. Выпекание:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Поместите форму с пирогом в духовку и выпекайте в течение 30-35 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой — она должна выходить сухой из центра пирога.
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