Такой нежный пирог с творогом и вишнями получится очень мягким, а благодаря добавкам вы можете сделать его вкус неповторимым. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
Тесто:
- 80 г сливочного масла
- 125 г просеянной муки
- 2 г разрыхлителя
- 90 г кисломолочного творога
Сырная начинка:
- 200 г кисломолочного сыра (любая жирность)
- 30 г сахара
- 1 яичный белок
- 10 г крахмала
Вишневая начинка:
- 180 г вишни
- 1 ст. л. крахмала
- 40 г сахара
Приготовление:
1. Тесто:
- Порежьте холодное сливочное масло на маленькие кубики.
- Перетрите масло с просеянной мукой и разрыхлителем в крошку с помощью вилки.
- Добавьте охлажденный творог и замешайте тесто до однородности.
- Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте в холодильник на полчаса.
2. Сырная начинка:
- В миске смешайте кисломолочный сыр, сахар, яичный белок и крахмал.
- Пробейте смесь блендером до однородности.
3. Вишневая начинка:
- В миске смешайте вишни с крахмалом и сахаром.
- Проварите смесь на небольшом огне в течение 30 секунд после закипания.
- Дайте полностью остыть.
4. Сборка пирога:
- Разогрейте духовку до 175 градусов.
- Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в тонкий пласт на пергаментной бумаге.
- Выложите сырную начинку по центру теста, распределяя ее, но оставляя по краям 5 см теста.
- Сверху сырной начинки выложите вишневую начинку.
- Заверните края теста к середине пирога, закрывая часть начинки.
- Смажьте края теста оставшимся яичным желтком.
- Выпекайте пирог в духовке при 175 градусах в течение 25-30 минут.
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