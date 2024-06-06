Такой нежный пирог с творогом и вишнями получится очень мягким, а благодаря добавкам вы можете сделать его вкус неповторимым. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

Тесто:

  • 80 г сливочного масла
  • 125 г просеянной муки
  • 2 г разрыхлителя
  • 90 г кисломолочного творога

Сырная начинка:

  • 200 г кисломолочного сыра (любая жирность)
  • 30 г сахара
  • 1 яичный белок
  • 10 г крахмала

Вишневая начинка:

  • 180 г вишни
  • 1 ст. л. крахмала
  • 40 г сахара

Приготовление:

1. Тесто:

  1. Порежьте холодное сливочное масло на маленькие кубики.
  2. Перетрите масло с просеянной мукой и разрыхлителем в крошку с помощью вилки.
  3. Добавьте охлажденный творог и замешайте тесто до однородности.
  4. Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте в холодильник на полчаса.

2. Сырная начинка:

  1. В миске смешайте кисломолочный сыр, сахар, яичный белок и крахмал.
  2. Пробейте смесь блендером до однородности.

3. Вишневая начинка:

  1. В миске смешайте вишни с крахмалом и сахаром.
  2. Проварите смесь на небольшом огне в течение 30 секунд после закипания.
  3. Дайте полностью остыть.

4. Сборка пирога:

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  2. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в тонкий пласт на пергаментной бумаге.
  3. Выложите сырную начинку по центру теста, распределяя ее, но оставляя по краям 5 см теста.
  4. Сверху сырной начинки выложите вишневую начинку.
  5. Заверните края теста к середине пирога, закрывая часть начинки.
  6. Смажьте края теста оставшимся яичным желтком.
  7. Выпекайте пирог в духовке при 175 градусах в течение 25-30 минут.

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