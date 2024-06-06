У соседей есть свет, а у меня нет: что делать и куда жаловаться

В компании "Yasno" предоставили украинцам рекомендации, что делать, когда в соседних домах есть свет, а у вас нет, а также, куда обращаться в случае, когда в графиках указано, что электроэнергия должна быть, но на самом деле ее нет.