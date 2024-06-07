Этот рецепт придаст разнообразия сезону шашлыков – суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как пожарить рыбу на природе.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить оригинальный шашлык без мяса – из карпа в томатном соке.

Это отличная альтернатива обычному шашлыку из мяса – готовится очень просто, а получается невероятно вкусно и полезно.

"Такой вкусной рыбки вы еще точно не ели! Это просто невероятное сочетание вкуса, нежности, аромата и пользы!", - подчеркнула "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для маринада на 2 кг карпа звезда "Мастер Шеф" взяла следующие ингредиенты:

томатный сок – 0,5 л

сок одного лимона

соль – 1 ст.л.

перец черный молотый – 1-2 ч.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

лук репчатый – 2 шт.

Карпа "Мастер Шеф" Ольга Рябенко зачищает от головы, плавников и внутренностей и разрезает на стейки. Каждый стейк разрезаем пополам, вырезая хребет, как на видео. Лук нарезаем полукольцами.

В миске смешиваем куски рыбы, нарезанный лук, заливаем томатным соком, добавляем лимонный сок, соль, перец, копченую паприку и хорошо перемешиваем. Лук хорошо отжимаем руками, чтобы он пустил сок в маринад.

Чтобы рыба промариновалась, оставляем ее на 1-2 часа. Нанизываем замаринованные куски карпа на шампуры и жарим до золотистого цвета со всех сторон.

"Сохраняйте, готовьте и смакуйте на здоровье)", - добавила "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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