Когда деньги на исходе, а хочется вкусного и сытного ужина, важно проявить креативность и использовать доступные продукты. Вот как можно приготовить простой и вкусный ужин из минимального набора ингредиентов. Видео поделилась блогер bez_zaivyh_vytrat на своей странице в Инстаграм.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1 морковь
- 2 картофелины
- 1 маленький кабачок
- Чеснок (по вкусу)
- Столовая ложка муки
- Растительное масло
Приготовление:
Кабачковые оладьи:
Натрите кабачок на крупной терке.
Добавьте в натертый кабачок одно яйцо, измельченный чеснок (по вкусу), зелень (если есть), соль и перец.
Перемешайте все ингредиенты.
Добавьте столовую ложку муки и снова тщательно перемешайте.
Разогрейте сковороду с растительным маслом.
Выложите ложкой кабачковую смесь на сковороду и обжаривайте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
Морковный салат:
Почистите морковь и нарежьте ее тонкими ломтиками или натрите на терке.
Выложите морковь в миску, добавьте немного растительного масла, соль и перец по вкусу.
Хорошо перемешайте и дайте настояться.
Картофельное пюре:
Почистите картофель и нарежьте его на небольшие кусочки.
Отварите картофель в подсоленной воде до готовности.
Слейте воду и разомните картофель до пюреобразного состояния.
Если есть возможность, добавьте немного масла или молока для улучшения вкуса и текстуры.
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