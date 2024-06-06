В результате у вас получится полноценный ужин, состоящий из кабачковых оладий, картофельного пюре и морковного салата, несмотря на ограниченный бюджет, такое блюдо получится вкусным и сытным.

Когда деньги на исходе, а хочется вкусного и сытного ужина, важно проявить креативность и использовать доступные продукты. Вот как можно приготовить простой и вкусный ужин из минимального набора ингредиентов. Видео поделилась блогер bez_zaivyh_vytrat на своей странице в Инстаграм.

Ингредиенты:

1 яйцо

1 морковь

2 картофелины

1 маленький кабачок

Чеснок (по вкусу)

Столовая ложка муки

Растительное масло

Приготовление:

Кабачковые оладьи:

Натрите кабачок на крупной терке.

Добавьте в натертый кабачок одно яйцо, измельченный чеснок (по вкусу), зелень (если есть), соль и перец.

Перемешайте все ингредиенты.

Добавьте столовую ложку муки и снова тщательно перемешайте.

Разогрейте сковороду с растительным маслом.

Выложите ложкой кабачковую смесь на сковороду и обжаривайте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

Морковный салат:

Почистите морковь и нарежьте ее тонкими ломтиками или натрите на терке.

Выложите морковь в миску, добавьте немного растительного масла, соль и перец по вкусу.

Хорошо перемешайте и дайте настояться.

Картофельное пюре:

Почистите картофель и нарежьте его на небольшие кусочки.

Отварите картофель в подсоленной воде до готовности.

Слейте воду и разомните картофель до пюреобразного состояния.

Если есть возможность, добавьте немного масла или молока для улучшения вкуса и текстуры.

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