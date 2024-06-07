Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом голландского соуса, который, по его мнению, является самым вкусным в мире. Этот соус отлично сочетается со стейками, рыбными и овощными блюдами и на вкус напоминает настоящий сыр.

Ингредиенты:

Сливочное масло 82.5% – 200 г

Желтки – 7 шт.

Соль – по вкусу

Винная редукция (15 г): Белый винный уксус – 50 г Белое вино – 50 г Белый перец – по вкусу Лавровый лист – по вкусу Эстрагон – по вкусу



Приготовление:

В небольшой кастрюле смешайте белый винный уксус и белое вино. Добавьте белый перец, лавровый лист и эстрагон, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Доведите смесь до кипения и уварите до уменьшения объема примерно на половину. Процедите и оставьте остывать.

Растопите сливочное масло в сотейнике на слабом огне при температуре около 80 градусов. Держите масло горячим, но не кипящим. Поместите желтки и соль в миску.

Добавьте основную часть винной редукции. Поставьте миску на водяную баню, нагревая смесь до температуры 70-80 градусов. Постоянно помешивайте венчиком.

"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, когда смесь желтков начнет густеть и терять привкус яйца, начинайте медленно добавлять горячее сливочное масло, взбивая венчиком. Продолжайте добавлять масло, следя за тем, чтобы температура смеси оставалась стабильной. Если миска слишком нагревается, снимите ее с водяной бани на несколько секунд, затем верните обратно.

Постоянно взбивайте смесь, чтобы она не свернулась и получилась однородной и гладкой. Когда все масло будет добавлено и соус достигнет нужной консистенции, снимите миску с водяной бани, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Проверьте соус на вкус и, при необходимости, добавьте еще немного соли или оставшейся винной редукции для баланса вкуса.

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