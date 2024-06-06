На своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить супервкусные и нежные вафли из кабачков.
"Обожаю это время за невероятное количество свежих овощей, из которых можно приготовить разные вкусные блюда. И сегодня деллюсь рецептом идеальных вафель из кабачков", - пишет звезда "Мастер Шеф".
Чтобы приготовить кабачковые вафли, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- кабачки или цуккини – 2 шт. среднего размера
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 120 г
- мука (кукурузная или пшеничная) – 50 г
- зеленый лук
- соль, перец, сушеный чеснок
- растительное масло
Кабачок "Мастер Шеф" Ольга Рябенко натирает на крупной терке и руками сильно выжимает лишнюю жидкость.
К кабачкам добавляем яйца, мелко нарезанный зеленый лук, натертый сыр, муку, соль, перец, сушеный чеснок и перемешиваем все до однородности. При желании можете добавить другие любимые специи.
Вафельницу смазываем растительным маслом, выкладываем кабачковую массу и жарим вафли до золотистого цвета.
Подавать кабачковые вафли "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует, например, с крем-сыром, сметаной или соусом на основе натурального йогурта, а также небольшим количеством чеснока.
Украинцы в комментариях оценили рецепт кабачковых вафель от звезды "Мастер Шеф": "Оля, спасибо за рецепт! Сегодня готовила на завтрак, очень вкусно получилось, вся семья в восторге!"
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