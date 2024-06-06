Звезда двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась с украинцами рецептом замечательного блюда из кабачков, которое очень быстро готовится.

На своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить супервкусные и нежные вафли из кабачков.

"Обожаю это время за невероятное количество свежих овощей, из которых можно приготовить разные вкусные блюда. И сегодня деллюсь рецептом идеальных вафель из кабачков", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить кабачковые вафли, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

кабачки или цуккини – 2 шт. среднего размера

яйца – 2 шт.

сыр твердый – 120 г

мука (кукурузная или пшеничная) – 50 г

зеленый лук

соль, перец, сушеный чеснок

растительное масло

Кабачок "Мастер Шеф" Ольга Рябенко натирает на крупной терке и руками сильно выжимает лишнюю жидкость.

К кабачкам добавляем яйца, мелко нарезанный зеленый лук, натертый сыр, муку, соль, перец, сушеный чеснок и перемешиваем все до однородности. При желании можете добавить другие любимые специи.

Вафельницу смазываем растительным маслом, выкладываем кабачковую массу и жарим вафли до золотистого цвета.

Подавать кабачковые вафли "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует, например, с крем-сыром, сметаной или соусом на основе натурального йогурта, а также небольшим количеством чеснока.

Украинцы в комментариях оценили рецепт кабачковых вафель от звезды "Мастер Шеф": "Оля, спасибо за рецепт! Сегодня готовила на завтрак, очень вкусно получилось, вся семья в восторге!"

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