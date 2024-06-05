Такое печенье с какао готовить очень просто, поскольку оно не требует множественной подготовки и дорогих продуктов.

Приготовьте это простое и вкусное шоколадное печенье, которое порадует вас и ваших близких. Этот рецепт рассчитан на 23 шт. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

Мука – 160 г

Какао – 25 г

Сливочное масло (комнатной температуры) – 80 г

Сахарная пудра – 150 г

Яйцо (комнатной температуры) – 1 шт.

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Сода – 1/4 ч. л.

Приготовление:

Взбейте сливочное масло с сахарной пудрой в течение трех минут, пока масса не станет легкой и воздушной. Добавьте яйцо и продолжайте взбивать до получения однородной массы.

В отдельной миске просейте вместе муку, какао, разрыхлитель и соду. В два приема добавьте сухие ингредиенты к масляной смеси и тщательно перемешайте до получения гладкого теста. Сформируйте из теста шар, заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30-40 минут.

Разогрейте духовку до 180 градусов и застелите противень пергаментной бумагой. Достаньте тесто из холодильника и отщипывайте небольшие кусочки, из которых формируйте шарики. Превратите шарики в толстые диски толщиной 0,5-0,7 см.

Используйте вырубку для печенья или обычный стакан, чтобы вырезать из теста печенье. Выложите печенье на подготовленный противень и выпекайте в разогретой духовке 8-10 минут.

Дайте печенью полностью остыть на противне. Украсьте печенье растопленной шоколадной глазурью или темперированным шоколадом.

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