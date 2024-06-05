Приготовьте это простое и вкусное шоколадное печенье, которое порадует вас и ваших близких. Этот рецепт рассчитан на 23 шт. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
- Мука – 160 г
- Какао – 25 г
- Сливочное масло (комнатной температуры) – 80 г
- Сахарная пудра – 150 г
- Яйцо (комнатной температуры) – 1 шт.
- Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- Сода – 1/4 ч. л.
Приготовление:
Взбейте сливочное масло с сахарной пудрой в течение трех минут, пока масса не станет легкой и воздушной. Добавьте яйцо и продолжайте взбивать до получения однородной массы.
В отдельной миске просейте вместе муку, какао, разрыхлитель и соду. В два приема добавьте сухие ингредиенты к масляной смеси и тщательно перемешайте до получения гладкого теста. Сформируйте из теста шар, заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30-40 минут.
Разогрейте духовку до 180 градусов и застелите противень пергаментной бумагой. Достаньте тесто из холодильника и отщипывайте небольшие кусочки, из которых формируйте шарики. Превратите шарики в толстые диски толщиной 0,5-0,7 см.
Используйте вырубку для печенья или обычный стакан, чтобы вырезать из теста печенье. Выложите печенье на подготовленный противень и выпекайте в разогретой духовке 8-10 минут.
Дайте печенью полностью остыть на противне. Украсьте печенье растопленной шоколадной глазурью или темперированным шоколадом.
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