Эти пирожки — настоящая находка для любителей шоколада и вишни. Следуйте подробному рецепту, чтобы приготовить это вкусное лакомство, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.
Ингредиенты:
Для теста:
- Молоко – 235 г
- Сахар – 100 г + 20 г для опары
- Ванильная эссенция – несколько капель или ванильный сахар – 10 г
- Живые дрожжи – 24 г
- Яйца – 100 г (2 шт. категории С1)
- Мука – 550 г
- Какао – 25 г
- Соль – 1 г
- Сливочное масло – 90 г
Для начинки:
- Вишни свежемороженые или консервированные в собственном соку
- Сахар – 5 ст. л.
- Кукурузный крахмал – 2 ч. л.
Для смазки пирожков:
- Желток – 1 шт.
- Молоко – 1 ст. л.
Приготовление:
Влейте молоко в миску, добавьте 20 г сахара и дрожжи. Тщательно перемешайте и накройте пищевой пленкой. Поставьте в теплое место на 20-30 минут для активации дрожжей.
К опаре добавьте оставшийся сахар (100 г), яйца, ванильную эссенцию и растопленное, но не горячее сливочное масло. Перемешайте до однородности.
В отдельной миске смешайте муку, какао и соль. Постепенно добавьте сухую смесь в жидкую массу, замешивая тесто в течение 10 минут (если используете миксер, то 5 минут). Тесто будет липким, так и должно быть; не добавляйте муку.
Переложите тесто на поверхность, смазанную маслом, смажьте руки маслом и подформуйте тесто в шар. Поместите его в миску, накройте и оставьте в теплом месте на 1 час для подъема.
Смешайте сахар с кукурузным крахмалом. Если используете замороженные вишни, разморозьте их заранее и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Подошедшее тесто разделите на равные части. Каждую часть расплющите в лепешку.
В центр каждой лепешки положите смесь сахара и крахмала, сверху — вишни. Тщательно защипните края, чтобы начинка не вытекала. Переложите пирожки на противень, выстланный пергаментной бумагой. Дайте им постоять 10-15 минут.
Смажьте пирожки смесью желтка и молока. Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте пирожки 20-25 минут. Следите за готовностью, ориентируясь по своей духовке.
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