Такие пирожки могут даже превзойти известную классику благодаря сочетанию шоколада с вишнями.

Эти пирожки — настоящая находка для любителей шоколада и вишни. Следуйте подробному рецепту, чтобы приготовить это вкусное лакомство, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Ингредиенты:

Для теста:

Молоко – 235 г

Сахар – 100 г + 20 г для опары

Ванильная эссенция – несколько капель или ванильный сахар – 10 г

Живые дрожжи – 24 г

Яйца – 100 г (2 шт. категории С1)

Мука – 550 г

Какао – 25 г

Соль – 1 г

Сливочное масло – 90 г

Для начинки:

Вишни свежемороженые или консервированные в собственном соку

Сахар – 5 ст. л.

Кукурузный крахмал – 2 ч. л.

Для смазки пирожков:

Желток – 1 шт.

Молоко – 1 ст. л.

Приготовление:

Влейте молоко в миску, добавьте 20 г сахара и дрожжи. Тщательно перемешайте и накройте пищевой пленкой. Поставьте в теплое место на 20-30 минут для активации дрожжей.

К опаре добавьте оставшийся сахар (100 г), яйца, ванильную эссенцию и растопленное, но не горячее сливочное масло. Перемешайте до однородности.

В отдельной миске смешайте муку, какао и соль. Постепенно добавьте сухую смесь в жидкую массу, замешивая тесто в течение 10 минут (если используете миксер, то 5 минут). Тесто будет липким, так и должно быть; не добавляйте муку.

Переложите тесто на поверхность, смазанную маслом, смажьте руки маслом и подформуйте тесто в шар. Поместите его в миску, накройте и оставьте в теплом месте на 1 час для подъема.

Смешайте сахар с кукурузным крахмалом. Если используете замороженные вишни, разморозьте их заранее и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Подошедшее тесто разделите на равные части. Каждую часть расплющите в лепешку.

В центр каждой лепешки положите смесь сахара и крахмала, сверху — вишни. Тщательно защипните края, чтобы начинка не вытекала. Переложите пирожки на противень, выстланный пергаментной бумагой. Дайте им постоять 10-15 минут.

Смажьте пирожки смесью желтка и молока. Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте пирожки 20-25 минут. Следите за готовностью, ориентируясь по своей духовке.

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