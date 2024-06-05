Благодаря нескольким хитростям вы сможете приготовить вкусный и сладкий десерт, основой для которого станут засушенные фрукты и печенье.

Этот простой и вкусный десерт не требует замеса теста или выпечки, что делает его идеальным для быстрого приготовления. Используйте эти несколько хитростей, чтобы получить лучший десерт, подсказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Ингредиенты:

Печенье крекер – 100 г

Курага – 80 г

Чернослив – 80 г

Масло сливочное – 100 г

Белый шоколад – 80 г

Орехи – 50 г

Сахарная пудра для обсыпки

Приготовление:

Измельчите большую часть печенья крекера в мелкую крошку с помощью блендера. Оставшуюся часть печенья поломайте на небольшие кусочки. Переложите все в большую миску.

Тщательно промойте и подсушите курагу и чернослив. Нарежьте сухофрукты небольшими кусочками и добавьте их к измельченному печенью. Подсушите орехи на сковороде или в духовке, затем измельчите их и добавьте к печенью и сухофруктам.

Положите сливочное масло и белый шоколад в миску. Полностью растопите масло и шоколад на водяной бане, постоянно помешивая до получения однородной массы.

Влейте растопленную смесь в миску с печеньем, сухофруктами и орехами. Тщательно перемешайте все ингредиенты до равномерного распределения. Выложите получившуюся массу на лист пищевой пленки.

Заверните массу в пленку, формируя из нее колбаску. Сначала масса может показаться рыхлой, но прижимая и закручивая ее, вы добьетесь нужной формы. Поместите завернутую колбаску в холодильник на ночь

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