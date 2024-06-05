Этот простой и вкусный десерт не требует замеса теста или выпечки, что делает его идеальным для быстрого приготовления. Используйте эти несколько хитростей, чтобы получить лучший десерт, подсказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.
Ингредиенты:
- Печенье крекер – 100 г
- Курага – 80 г
- Чернослив – 80 г
- Масло сливочное – 100 г
- Белый шоколад – 80 г
- Орехи – 50 г
- Сахарная пудра для обсыпки
Приготовление:
Измельчите большую часть печенья крекера в мелкую крошку с помощью блендера. Оставшуюся часть печенья поломайте на небольшие кусочки. Переложите все в большую миску.
Тщательно промойте и подсушите курагу и чернослив. Нарежьте сухофрукты небольшими кусочками и добавьте их к измельченному печенью. Подсушите орехи на сковороде или в духовке, затем измельчите их и добавьте к печенью и сухофруктам.
Положите сливочное масло и белый шоколад в миску. Полностью растопите масло и шоколад на водяной бане, постоянно помешивая до получения однородной массы.
Влейте растопленную смесь в миску с печеньем, сухофруктами и орехами. Тщательно перемешайте все ингредиенты до равномерного распределения. Выложите получившуюся массу на лист пищевой пленки.
Заверните массу в пленку, формируя из нее колбаску. Сначала масса может показаться рыхлой, но прижимая и закручивая ее, вы добьетесь нужной формы. Поместите завернутую колбаску в холодильник на ночь
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