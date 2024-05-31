Котлеты - универсальное блюдо, которое прекрасно сочетается с любым гарниром., их можно приготовить не только из мяса, но и из круп или овощей, таких как гречка или морковь.

Для тех, кто устал от мясных закусок, можно приготовить капустные котлеты по рецепту украинской блогерши Татьяны Шеремет. Этот простой и быстрый рецепт понравится тем, кто устал от жирного и хочет сэкономить, ведь капуста значительно дешевле свинины и является низкокалорийным продуктом.

Ингредиенты:

Небольшая капуста

Яйцо – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Небольшой пучок укропа

Манка – 3 ст. л.

Сливочное масло для жарки лука

Растительное масло для жарки котлет

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Нарежьте капусту большими кусками. Отварите капусту до полуготовности (она должна стать мягче, но не разваливаться). Пока капуста варится, нарежьте лук мелкими кубиками.

Обжарьте лук на сливочном масле до золотистого цвета. Отваренную капусту остудите и отожмите лишнюю жидкость. Пропустите капусту через мясорубку или измельчите в блендере.

В большой миске смешайте измельченную капусту, яйцо, нарезанный укроп, обжаренный лук, манку, соль и перец.

Тщательно перемешайте и оставьте массу на 10 минут, чтобы манка набухла. Смочите руки водой и сформируйте из капустной массы котлеты.

Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжаривайте котлеты на среднем огне под закрытой крышкой до золотистого цвета с обеих сторон.

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