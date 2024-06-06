Лиза Глинская, победительница и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", рассказала в Инстаграм, как сделать нежнейший и вкуснейший десерт без выпечки – торт "Пломбир". Этот десерт готовится очень легко и обязательно понравится всем.
Ингредиенты:
Для теста-крошки:
- Мука – 300 г (10 ст. л. с горкой)
- Сахар – 100 г (4 ст. л. с горкой)
- Сливочное масло (жирностью 82%) – 180 г
Для ванильного крема "Пломбир":
- Молоко – 500 мл
- Яйца – 150 г (3 шт.)
- Сахар – 100 г (4 ст. л. с горкой)
- Мука – 25 г (1 ст. л. без горки)
- Кукурузный крахмал – 25 г (2,5 ч. л.)
- Ванильный сахар или 1/2 стручка ванили
- Сливочное масло (жирностью 82%) – 100 г
- Желатин – 14 г (1 ст. л.)
- Вода (для желатина) – 70 мл (5 ст. л.)
- Сливки (жирностью 30-35%) – 300 мл
Приготовление:
В глубокой миске смешайте муку и сахар. Нарежьте сливочное масло кубиками и добавьте в миску. Руками разотрите смесь до состояния крошки. Распределите получившуюся крошку по дну формы, выстеленной пергаментной бумагой, и слегка утрамбуйте, советует "Мастер Шеф" Глинская.
В небольшой миске замочите желатин в воде и оставьте набухать. В кастрюле нагрейте молоко с ванильным сахаром или половинкой стручка ванили (удалите семена и добавьте их в молоко). В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до светлой пышной массы.
"Мастер Шеф" Глинская советует, постепенно добавляйте муку и кукурузный крахмал, тщательно перемешивая. Влейте горячее молоко тонкой струйкой в яичную смесь, постоянно помешивая, чтобы избежать сворачивания яиц. Верните смесь на слабый огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения.
Снимите крем с огня, добавьте набухший желатин и перемешайте до полного растворения. Добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте до однородного состояния. Остудите крем до комнатной температуры, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Взбейте сливки до мягких пиков и аккуратно вмешайте их в охлажденный крем. Вылейте крем на подготовленное тесто-крошку в форме, равномерно распределите. Поставьте торт в холодильник минимум на 4 часа, чтобы он полностью застыл.
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