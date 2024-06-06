Лиза Глинская, победительница и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", рассказала в Инстаграм, как сделать нежнейший и вкуснейший десерт без выпечки – торт "Пломбир". Этот десерт готовится очень легко и обязательно понравится всем.

Ингредиенты:

Для теста-крошки:

Мука – 300 г (10 ст. л. с горкой)

Сахар – 100 г (4 ст. л. с горкой)

Сливочное масло (жирностью 82%) – 180 г

Для ванильного крема "Пломбир":

Молоко – 500 мл

Яйца – 150 г (3 шт.)

Сахар – 100 г (4 ст. л. с горкой)

Мука – 25 г (1 ст. л. без горки)

Кукурузный крахмал – 25 г (2,5 ч. л.)

Ванильный сахар или 1/2 стручка ванили

Сливочное масло (жирностью 82%) – 100 г

Желатин – 14 г (1 ст. л.)

Вода (для желатина) – 70 мл (5 ст. л.)

Сливки (жирностью 30-35%) – 300 мл

Приготовление:

В глубокой миске смешайте муку и сахар. Нарежьте сливочное масло кубиками и добавьте в миску. Руками разотрите смесь до состояния крошки. Распределите получившуюся крошку по дну формы, выстеленной пергаментной бумагой, и слегка утрамбуйте, советует "Мастер Шеф" Глинская.

В небольшой миске замочите желатин в воде и оставьте набухать. В кастрюле нагрейте молоко с ванильным сахаром или половинкой стручка ванили (удалите семена и добавьте их в молоко). В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до светлой пышной массы.

"Мастер Шеф" Глинская советует, постепенно добавляйте муку и кукурузный крахмал, тщательно перемешивая. Влейте горячее молоко тонкой струйкой в яичную смесь, постоянно помешивая, чтобы избежать сворачивания яиц. Верните смесь на слабый огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения.

Снимите крем с огня, добавьте набухший желатин и перемешайте до полного растворения. Добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте до однородного состояния. Остудите крем до комнатной температуры, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Взбейте сливки до мягких пиков и аккуратно вмешайте их в охлажденный крем. Вылейте крем на подготовленное тесто-крошку в форме, равномерно распределите. Поставьте торт в холодильник минимум на 4 часа, чтобы он полностью застыл.

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