В декабре 2023 года он прошел ВЛК, которая сочла его годным к мобилизации - в январе мужчина получил повестку, но проигнорировал ее.

В Кировоградской области осудили мужчину, категорически отказавшегося от мобилизации. При этом в ходе судебного процесса он подтвердил не желание служить в армии и защищать страну от оккупантов из России. Об этом говорится в приговоре Головановского районного суда Кировоградской области.

По данным суда, мужчина проходил срочную службу в 2017-2018 годах. В декабре 2023 года он прошел ВЛК, которая сочла его годным к мобилизации. В январе мужчина получил повестку для прохождения военной службы, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал. Он также пояснил, что "в декабре 2023 года он по направлению РТЦК прошел медицинское освидетельствование и получил вывод о пригодности к военной службе.

После нового года его с работы забрали и привезли в ТЦК, где он получил повестку на 05.01.2024 для дальнейшего направления на военную службу по мобилизации. Однако на отправку 05.01.2024 года он не прибыл, поскольку имеет семью, сожительницу, которая сейчас беременна, и сына, которым кроме него никому помогать и обеспечивать. От прохождения службы категорически отказывается.



После анализа судебных материалов мужчину приговорили в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса Украины к трем годам и четырем месяцам лишения свободы.

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