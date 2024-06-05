Победительница второго сезона и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в деталях, как сделать очень мягкий и вкусный десерт с разными вкусами.

Лиза Глинская, победительница и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", порадовала своих поклонников великолепным 3-х слойным ягодным чизкейком. В ее рецепте использовались натуральные пюре из смородины, малины и клубники с добавлением лайма.

Песочное основание:

Ингредиенты:

180 г печенья

90 г сливочного масла

Размельчите печенье в крошку. Можно использовать блендер или положить печенье в пакет и раздавить мелотью. Растопите сливочное масло. Смешайте печенье с растопленным маслом до получения однородной массы. Выложите смесь в форму для чизкейка, равномерно распределите и прижмите к дну. Поставьте в холодильник, пока готовите сырные слои.

Сырный крем со смородиной:

Ингредиенты:

200 г смородинового пюре

80 г сахара

7 г желатина + 35 мл воды

150 г сыра

100 г сметаны или йогурта

Смешайте смородиновое пюре с сахаром. Растворите желатин в воде и добавьте в смородиновое пюре. Взбейте сыр с сметаной (или йогуртом) и добавьте к пюре. Размешайте до однородности. Вылейте смесь на песочное основание и поставьте в холодильник.

Повторите те же шаги, что и с смородиновым пюре, используя малиновое пюре.

Сырный крем с клубникой и лаймом:

Ингредиенты:

150 г клубничного пюре

50 мл лаймового сока

80 г сахара

7 г желатина + 35 мл воды

150 г сыра

100 г сметаны или йогурта

Смешайте клубничное пюре с сахаром и лаймовым соком. Растворите желатин в воде и добавьте к клубничному пюре. Взбейте сыр с сметаной (или йогуртом) и добавьте к клубничному пюре. Размешайте до однородности. Вылейте смесь на предыдущие слои и поставьте в холодильник на 3 часа.

Последние новости Украины:

Финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкуснейшего завтрака вместо каш и сырников.

Как правильно готовить жареный картофель: ресторатор раскрыл простой рецепт.

Салат из молодой капусты получится супервкусным: кулинар дала оригинальный рецепт.