Лиза Глинская, победительница и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", порадовала своих поклонников великолепным 3-х слойным ягодным чизкейком. В ее рецепте использовались натуральные пюре из смородины, малины и клубники с добавлением лайма.

Елизавета Глинская

Песочное основание:

Ингредиенты:

  • 180 г печенья
  • 90 г сливочного масла
  1. Размельчите печенье в крошку. Можно использовать блендер или положить печенье в пакет и раздавить мелотью.
  2. Растопите сливочное масло.
  3. Смешайте печенье с растопленным маслом до получения однородной массы.
  4. Выложите смесь в форму для чизкейка, равномерно распределите и прижмите к дну. Поставьте в холодильник, пока готовите сырные слои.

Сырный крем со смородиной:

Ингредиенты:

  • 200 г смородинового пюре
  • 80 г сахара
  • 7 г желатина + 35 мл воды
  • 150 г сыра
  • 100 г сметаны или йогурта
  1. Смешайте смородиновое пюре с сахаром.
  2. Растворите желатин в воде и добавьте в смородиновое пюре.
  3. Взбейте сыр с сметаной (или йогуртом) и добавьте к пюре. Размешайте до однородности.
  4. Вылейте смесь на песочное основание и поставьте в холодильник.

Повторите те же шаги, что и с смородиновым пюре, используя малиновое пюре.

Сырный крем с клубникой и лаймом:

Ингредиенты:

  • 150 г клубничного пюре
  • 50 мл лаймового сока
  • 80 г сахара
  • 7 г желатина + 35 мл воды
  • 150 г сыра
  • 100 г сметаны или йогурта
  1. Смешайте клубничное пюре с сахаром и лаймовым соком.
  2. Растворите желатин в воде и добавьте к клубничному пюре.
  3. Взбейте сыр с сметаной (или йогуртом) и добавьте к клубничному пюре. Размешайте до однородности.
  4. Вылейте смесь на предыдущие слои и поставьте в холодильник на 3 часа.

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