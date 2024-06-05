Лиза Глинская, победительница и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", порадовала своих поклонников великолепным 3-х слойным ягодным чизкейком. В ее рецепте использовались натуральные пюре из смородины, малины и клубники с добавлением лайма.
Песочное основание:
Ингредиенты:
- 180 г печенья
- 90 г сливочного масла
- Размельчите печенье в крошку. Можно использовать блендер или положить печенье в пакет и раздавить мелотью.
- Растопите сливочное масло.
- Смешайте печенье с растопленным маслом до получения однородной массы.
- Выложите смесь в форму для чизкейка, равномерно распределите и прижмите к дну. Поставьте в холодильник, пока готовите сырные слои.
Сырный крем со смородиной:
Ингредиенты:
- 200 г смородинового пюре
- 80 г сахара
- 7 г желатина + 35 мл воды
- 150 г сыра
- 100 г сметаны или йогурта
- Смешайте смородиновое пюре с сахаром.
- Растворите желатин в воде и добавьте в смородиновое пюре.
- Взбейте сыр с сметаной (или йогуртом) и добавьте к пюре. Размешайте до однородности.
- Вылейте смесь на песочное основание и поставьте в холодильник.
Повторите те же шаги, что и с смородиновым пюре, используя малиновое пюре.
Сырный крем с клубникой и лаймом:
Ингредиенты:
- 150 г клубничного пюре
- 50 мл лаймового сока
- 80 г сахара
- 7 г желатина + 35 мл воды
- 150 г сыра
- 100 г сметаны или йогурта
- Смешайте клубничное пюре с сахаром и лаймовым соком.
- Растворите желатин в воде и добавьте к клубничному пюре.
- Взбейте сыр с сметаной (или йогуртом) и добавьте к клубничному пюре. Размешайте до однородности.
- Вылейте смесь на предыдущие слои и поставьте в холодильник на 3 часа.
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