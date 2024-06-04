Летом, когда за окном жара, не всегда возникает желание печь что-то вкусное, ведь духовка, особенно газовая, сильно нагревает кухню, в таких условиях лучше приготовить десерт без выпечки.

Этот легкий и освежающий десерт идеально подходит для летней жары, когда не хочется использовать духовку. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Основание:

Печенье (типа топленого молока) — 200 г

Растопленное сливочное масло (комнатной температуры) — 80 г

Приготовление основания:

Измельчите печенье в мелкую крошку с помощью блендера или скалки. Добавьте растопленное масло и тщательно перемешайте. Выложите смесь в форму диаметром 18 см, предварительно обернув ее ацетатной пленкой. Поставьте форму в холодильник на 30 минут.

Бананово-творожная масса:

Банан (нарезанный кусочками) — 110 г

Жирные сливки (от 30%) — 100 мл

Лимонный сок — 1 ст. л (для предотвращения потемнения бананов)

Сливочный творог — 200 г

Сахарная пудра — 40 г

Желатин — 5 г (замоченный в 30 мл воды)

Приготовление бананово-творожной массы:

Смешайте кусочки банана, лимонный сок и сливки в блендере до однородной массы. При желании добавьте немного куркумы для цвета. В отдельной миске соедините творог, сахарную пудру и бананово-сливочную массу, тщательно взбейте. Растопите замоченный желатин и добавьте его в массу, перемешайте.

Шоколадно-творожная масса:

Молочный шоколад — 80 г

Жирные сливки (от 30%) — 130 мл

Сахарная пудра — 20 г

Сливочный творог — 200 г

Желатин — 5 г (замоченный в 30 мл воды)

Приготовление шоколадно-творожной массы:

Подогрейте сливки, но не доводите до кипения. Залейте сливками шоколад и перемешивайте до однородности. После остывания до комнатной температуры добавьте творог и сахарную пудру, тщательно взбейте. Растопите замоченный желатин и добавьте его в массу, тщательно перемешайте.

Сборка чизкейка:

Выложите бананово-творожную и шоколадно-творожную массы в форму хаотично, чередуя слои. Поставьте чизкейк в холодильник до полного застывания.

Желе:

Вода — 130 мл

Лимонный сок — 20 мл

Сахар — 40 г

Желатин — 7 г (замоченный в 40 мл воды)

Приготовление желе:

Смешайте воду, лимонный сок и сахар, нагревайте до полного растворения сахара. Дайте сиропу остыть в течение 3 минут, затем добавьте растопленный желатин и перемешайте венчиком. Выложите на застывший чизкейк кусочки бананов (2 небольших банана) и залейте желе комнатной температуры. Поставьте чизкейк в холодильник до полного застывания желе.

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