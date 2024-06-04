Этот легкий и освежающий десерт идеально подходит для летней жары, когда не хочется использовать духовку. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

рецепт, скриншот Инстаграм

Основание:

  • Печенье (типа топленого молока) — 200 г
  • Растопленное сливочное масло (комнатной температуры) — 80 г

Приготовление основания:

  1. Измельчите печенье в мелкую крошку с помощью блендера или скалки.
  2. Добавьте растопленное масло и тщательно перемешайте.
  3. Выложите смесь в форму диаметром 18 см, предварительно обернув ее ацетатной пленкой.
  4. Поставьте форму в холодильник на 30 минут.

Бананово-творожная масса:

  • Банан (нарезанный кусочками) — 110 г
  • Жирные сливки (от 30%) — 100 мл
  • Лимонный сок — 1 ст. л (для предотвращения потемнения бананов)
  • Сливочный творог — 200 г
  • Сахарная пудра — 40 г
  • Желатин — 5 г (замоченный в 30 мл воды)

Приготовление бананово-творожной массы:

  1. Смешайте кусочки банана, лимонный сок и сливки в блендере до однородной массы.
  2. При желании добавьте немного куркумы для цвета.
  3. В отдельной миске соедините творог, сахарную пудру и бананово-сливочную массу, тщательно взбейте.
  4. Растопите замоченный желатин и добавьте его в массу, перемешайте.

Шоколадно-творожная масса:

  • Молочный шоколад — 80 г
  • Жирные сливки (от 30%) — 130 мл
  • Сахарная пудра — 20 г
  • Сливочный творог — 200 г
  • Желатин — 5 г (замоченный в 30 мл воды)

Приготовление шоколадно-творожной массы:

  1. Подогрейте сливки, но не доводите до кипения.
  2. Залейте сливками шоколад и перемешивайте до однородности.
  3. После остывания до комнатной температуры добавьте творог и сахарную пудру, тщательно взбейте.
  4. Растопите замоченный желатин и добавьте его в массу, тщательно перемешайте.

Сборка чизкейка:

  1. Выложите бананово-творожную и шоколадно-творожную массы в форму хаотично, чередуя слои.
  2. Поставьте чизкейк в холодильник до полного застывания.

Желе:

  • Вода — 130 мл
  • Лимонный сок — 20 мл
  • Сахар — 40 г
  • Желатин — 7 г (замоченный в 40 мл воды)

Приготовление желе:

  1. Смешайте воду, лимонный сок и сахар, нагревайте до полного растворения сахара.
  2. Дайте сиропу остыть в течение 3 минут, затем добавьте растопленный желатин и перемешайте венчиком.
  3. Выложите на застывший чизкейк кусочки бананов (2 небольших банана) и залейте желе комнатной температуры.
  4. Поставьте чизкейк в холодильник до полного застывания желе.

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