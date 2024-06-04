Этот легкий и освежающий десерт идеально подходит для летней жары, когда не хочется использовать духовку. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Основание:
- Печенье (типа топленого молока) — 200 г
- Растопленное сливочное масло (комнатной температуры) — 80 г
Приготовление основания:
- Измельчите печенье в мелкую крошку с помощью блендера или скалки.
- Добавьте растопленное масло и тщательно перемешайте.
- Выложите смесь в форму диаметром 18 см, предварительно обернув ее ацетатной пленкой.
- Поставьте форму в холодильник на 30 минут.
Бананово-творожная масса:
- Банан (нарезанный кусочками) — 110 г
- Жирные сливки (от 30%) — 100 мл
- Лимонный сок — 1 ст. л (для предотвращения потемнения бананов)
- Сливочный творог — 200 г
- Сахарная пудра — 40 г
- Желатин — 5 г (замоченный в 30 мл воды)
Приготовление бананово-творожной массы:
- Смешайте кусочки банана, лимонный сок и сливки в блендере до однородной массы.
- При желании добавьте немного куркумы для цвета.
- В отдельной миске соедините творог, сахарную пудру и бананово-сливочную массу, тщательно взбейте.
- Растопите замоченный желатин и добавьте его в массу, перемешайте.
Шоколадно-творожная масса:
- Молочный шоколад — 80 г
- Жирные сливки (от 30%) — 130 мл
- Сахарная пудра — 20 г
- Сливочный творог — 200 г
- Желатин — 5 г (замоченный в 30 мл воды)
Приготовление шоколадно-творожной массы:
- Подогрейте сливки, но не доводите до кипения.
- Залейте сливками шоколад и перемешивайте до однородности.
- После остывания до комнатной температуры добавьте творог и сахарную пудру, тщательно взбейте.
- Растопите замоченный желатин и добавьте его в массу, тщательно перемешайте.
Сборка чизкейка:
- Выложите бананово-творожную и шоколадно-творожную массы в форму хаотично, чередуя слои.
- Поставьте чизкейк в холодильник до полного застывания.
Желе:
- Вода — 130 мл
- Лимонный сок — 20 мл
- Сахар — 40 г
- Желатин — 7 г (замоченный в 40 мл воды)
Приготовление желе:
- Смешайте воду, лимонный сок и сахар, нагревайте до полного растворения сахара.
- Дайте сиропу остыть в течение 3 минут, затем добавьте растопленный желатин и перемешайте венчиком.
- Выложите на застывший чизкейк кусочки бананов (2 небольших банана) и залейте желе комнатной температуры.
- Поставьте чизкейк в холодильник до полного застывания желе.
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