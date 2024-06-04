Рецепт необычного овсяного печенья от блогерши Виктории Дидус отличается от традиционного и имеет интересный вкус благодаря добавлению специй, шоколада и орехов.
Ингредиенты:
- Овсянка (длинной варки) — 150 г
- Мука — 100 г
- Ванильный сахар — 1 ч.л.
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Щепотка соли
- Мед — 100 г
- Масло или растопленное сливочное масло — 4 ст.л.
- Яйцо — 1 шт.
- Дополнительно по вкусу:
- Корица — 1/4 ч.л.
- Имбирь — 1/4 ч.л.
- Шоколад — 40 г
- Орешки — 40 г
Процесс приготовления:
В миске соедините овсянку, муку, разрыхлитель, соль, ванильный сахар, корицу и имбирь. В отдельной миске смешайте мед, яйцо и растопленное сливочное масло до однородного состояния.
Соедините сухие и жидкие ингредиенты, тщательно перемешав до однородного состояния. Добавьте измельченный шоколад и орешки, снова перемешайте.
Влажными руками сформируйте из теста небольшие шарики. Легко придавите их, чтобы они стали плоскими.Разогрейте духовку до 170°C.
Выложите сформированные печенья на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте в разогретой духовке 12-15 минут до золотистого цвета (время выпекания может зависеть от особенностей вашей духовки).
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