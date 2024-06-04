Этот рецепт не только прост в исполнении, но и станет любимым лакомством для всей семьи, считает блогер, поделившись деталями в социальной сети.

Рецепт необычного овсяного печенья от блогерши Виктории Дидус отличается от традиционного и имеет интересный вкус благодаря добавлению специй, шоколада и орехов.

Ингредиенты:

Овсянка (длинной варки) — 150 г

Мука — 100 г

Ванильный сахар — 1 ч.л.

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Щепотка соли

Мед — 100 г

Масло или растопленное сливочное масло — 4 ст.л.

Яйцо — 1 шт.

Дополнительно по вкусу: Корица — 1/4 ч.л. Имбирь — 1/4 ч.л. Шоколад — 40 г Орешки — 40 г



Процесс приготовления:

В миске соедините овсянку, муку, разрыхлитель, соль, ванильный сахар, корицу и имбирь. В отдельной миске смешайте мед, яйцо и растопленное сливочное масло до однородного состояния.

Соедините сухие и жидкие ингредиенты, тщательно перемешав до однородного состояния. Добавьте измельченный шоколад и орешки, снова перемешайте.

Влажными руками сформируйте из теста небольшие шарики. Легко придавите их, чтобы они стали плоскими.Разогрейте духовку до 170°C.

Выложите сформированные печенья на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Выпекайте в разогретой духовке 12-15 минут до золотистого цвета (время выпекания может зависеть от особенностей вашей духовки).

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