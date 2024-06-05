Закуска с использованием лаваша, крабовых палочек и других вкусных ингредиентов не требует кулинарных навыков и много времени.

Рулет из лаваша с начинкой из года в год пользуется большой популярностью. Готовить такую ​​закуску легко и быстро.

Ее можно подать как на обычный стол, так и на праздничный.

А летом ее можно взять с собой на пикник. Кроме того, экспериментируя с ингредиентами, ее вкус можно изменять. Так, многие любят добавлять в лаваш с крабовыми палочками огурец, а кто-то предпочитает плавленый сырок.

Блогер Viktoria Belochkina поделилась классическим рецептом рулета из лаваша и крабовых палочек, который готовится быстрее и проще всего.

«Рулет из лаваша с начинкой, это очень вкусно и быстро. Сохраняйте сразу, будете готовить его часто», - отмечала Виктория.

Рецепт вкусного лаваша с крабовыми палочками.

Ингредиенты для приготовления лаваша с крабовыми палочками нужны следующие: лаваш, крабовые палочки, консервированная кукуруза, вареное яйцо, сыр, майонез, несколько зубчиклв чеснока.

Крабовые палочки, сырг, яйцо необходимо натереть на крупную терку, чеснок подавить.

Все ингредиенты смешиваем.

Лаваш смазываем майонезом, выкладываем начинку.

«Сверху снова лаваш и повторяем. Завернуть лаваш в рулет и поставить настаиваться в холодильнике. Нарезать ломтиками для подачи», - рассказала Виктория о финальных шагах приготовления лаваша с крабовыми палочками.

Рецепт вкусного лаваша с крабовыми палочками.

Отметим, что к такой закуске с крабовыми палочками еще добавляют зелень и зеленый лук.

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