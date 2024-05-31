Есть советы, которые могут помочь вам обработать огород от болезней и вредителей и защитить ваш урожай от них.

Чем обработать огород от болезней и вредителей - это интересующий многих хозяев и хозяек. Вот какие советы могут вам помочь:

Чем обработать огород от вредителей

Есть насекомые, которые пьют сок из растений, уничтожая их и покрывая их мягким мылом или растительным маслом, которое блокирует их дыхательные отверстия. Опрыскивание растений мягким мыльным раствором или водой, смешанной с растительным маслом, уничтожит этих вредителей. Не используйте моющие средства или крепкое мыло, поскольку они вредят растениям и почве.

Другие природные пестициды

Моча. Вы также можете обработать огород от вредителей мочой, разведенной в воде и распыленной на растения. Смешайте 1 стакан мочи с 10 стаканами воды. Оставить в закрытой посуде на 10 дней. Через 10 дней опрыскать смесью свои культуры.

Табак уничтожает многих вредителей. 1 стакан листьев табака или окурка сварить в 5 л воды. Процедите листья или окурки, добавьте немного мыла и опрыскайте растения. Не используйте табак для помидоров, картофеля, перца и баклажанов. Это повредит эти растения и не уничтожит большинство нападающих на них вредителей.

ВАЖНО! Табачный сок – яд! Избегайте попадания табачного сока в кожу или одежду. Избегайте вдыхания пара при кипячении листьев табака.