Картофельные зразы – вкусное и бюджетное блюдо, которое можно дополнять разными начинками, очень легкое в приготовлении, если знать несколько простых секретов.

Украинская фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как готовить картофельные зразы, чтобы они были нежными и вкусными.

"Начинки можно делать разные: с капустой, мясом, грибами) У меня с грибами и сыром. Это просто невероятно вкусно!", - подчеркнула кулинар.

Для картофельного теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель - 1 кг

яйцо – 1 шт.

мука – 2-3 ст.л.

соль, перец, сушеный чеснок

Для начинки:

грибы – 500 г

сыр сулугуни -150 г

Картофель чистим и отвариваем в подсоленной воде до готовности. Затем тщательно сливаем воду, чтобы ее не осталось ни капли. Вареный картофель разминаем в пюре и даем ему немного остыть, чтобы оно стало теплым.

К картофелю добавляем яйцо, муку, соль, перец, сушеный чеснок и хорошо все вымешиваем. Получится однородное тесто, которое хорошо лепится.

Для начинки кулинар мелко порезала грибы, обжарила их до хрустящей корочки, в конце добавила соль и перец, а когда они остыли, добавила тертый сыр и перемешала.

Формируем зразы на рабочей поверхности, припыленной мукой.

"Взять небольшую часть теста, сформировать шарик. Размять ее пальцами. Положить начинку и слепить края, продавая форму овального или круглого пирожка", – объясняет блогерка.

Обжариваем зразы на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до румяности с обеих сторон.

Зразы также можно заморозить, а затем быстро поджарить, когда у вас нет времени готовить.

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