Если обычные котлеты надоели и хочется чего-то поинтереснее, то этот простой рецепт поможет приготовить невероятно вкусные и нежные котлетки с сырной начинкой.

Шеф-повар Валентина Кущ предложила украинцам оригинальную идею приготовления куриных котлет с нежной сырной начинкой и аппетитной хрустящей корочкой.

Для приготовления котлет нам понадобятся следующие ингредиенты:

фарш куриный - 1 кг

лук репчатый – 1 большой

соль и перец

сухари панировочные – 2 ст.л.

Для начинки берем:

крем-сыр - 150 г

моцарелла твердая (или любой твердый сыр) – 150 г

зелень – маленький пучок

чеснок – 1 зубчик

Кроме того, для панировки нам понадобится мука, 2-3 яйца и панировочные сухари.

К куриному фаршу добавляем натертый на мелкой терке лук, соль, перец и панировочные сухари.

"Фарш должен быть густой. Если он у Вас жидкий, то добавьте сухарей. Если берете уже готовый фарш, как я, то проследите, чтобы он держал форму и не тек", - пояснила шеф-повар.

Чтобы приготовить начинку, просто смешиваем крем-сыр, натертый сыр, мелко нарезанную зелень и выжатый чеснок.

Фарш делим на десять равных частей. Работать с ним удобнее влажными руками. Часть фарша расплющиваем на руке в тоненький блин, внутрь добавляем примерно 30 г сырной начинки и залепляем, чтобы сформировать котлету.

"Если хотите меньше по размеру котлеты, то просто поделите фарш на большее количество и кладите меньше начинки", – отметила шеф-повар.

Каждую котлету обваливаем в муке, погружаем в размешанные яйца, а затем обваливаем в сухарях. Жарим на разогретой сковороде с растительным маслом до румяности с обеих сторон, а затем допекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 10 минут.

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