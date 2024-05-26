Есть множество рецептов окрошки, но победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный шеф-повар Вадим Бжезинский советует попробовать именно этот вариант.

В этот раз на своей странице в Instagram победитель седьмого сезона "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский поделился секретами приготовления вкуснейшей окрошки.

"Идеальное блюдо лета! Рецептов множество, а я вам предлагаю именно этот!", - подчеркнул победитель "Мастер Шеф".

"Мастер Шеф" Вадим Бжезинский советует обязательно попробовать окрошку на айране – это самый вкусный вариант. Для приготовления окрошки шеф-повар берет следующие ингредиенты:

картофель – 3-4 шт. среднего размера

яйца куриные (вареные) – 8-10 шт.

колбаса вареная – 300 г

огурец свежий – 3-4 шт.

редис – 250 г

зеленый лук

горошек зеленый свежий

укроп – пучок

айран - 1 л

вода минеральная газированная - 1.5 л

сметана – 2 ст.л.

горчица острая – 2 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

соль и перец – по вкусу

Картошку для окрошки отвариваем, чистим и нарезаем кубиками. Вареную колбасу и яичные белки "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский также нарезает кубиками, а желтки просто перетирает.

Огурцы и редис нарезаем либо мелким кубиком, либо тоненькими кружочками. Мелко нарезаем зеленый лук и укроп.

Все нарезанные ингредиенты смешиваем в большой кастрюле, добавляем зеленый горошек, соль и перец по вкусу, сметану, горчицу, лимонный сок и все хорошо перемешиваем.

В конце заливаем все айраном и сильногазированной минеральной водой, снова перемешиваем, при необходимости доводим до вкуса солью – и окрошка готова.

Даем окрошке настояться 15 минут и подаем ее охлажденной.

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