В этот раз на своей странице в Instagram победитель седьмого сезона "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский поделился секретами приготовления вкуснейшей окрошки.
"Идеальное блюдо лета! Рецептов множество, а я вам предлагаю именно этот!", - подчеркнул победитель "Мастер Шеф".
"Мастер Шеф" Вадим Бжезинский советует обязательно попробовать окрошку на айране – это самый вкусный вариант. Для приготовления окрошки шеф-повар берет следующие ингредиенты:
- картофель – 3-4 шт. среднего размера
- яйца куриные (вареные) – 8-10 шт.
- колбаса вареная – 300 г
- огурец свежий – 3-4 шт.
- редис – 250 г
- зеленый лук
- горошек зеленый свежий
- укроп – пучок
- айран - 1 л
- вода минеральная газированная - 1.5 л
- сметана – 2 ст.л.
- горчица острая – 2 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
Картошку для окрошки отвариваем, чистим и нарезаем кубиками. Вареную колбасу и яичные белки "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский также нарезает кубиками, а желтки просто перетирает.
Огурцы и редис нарезаем либо мелким кубиком, либо тоненькими кружочками. Мелко нарезаем зеленый лук и укроп.
Все нарезанные ингредиенты смешиваем в большой кастрюле, добавляем зеленый горошек, соль и перец по вкусу, сметану, горчицу, лимонный сок и все хорошо перемешиваем.
В конце заливаем все айраном и сильногазированной минеральной водой, снова перемешиваем, при необходимости доводим до вкуса солью – и окрошка готова.
Даем окрошке настояться 15 минут и подаем ее охлажденной.
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