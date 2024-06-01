Украинский кулинарный блогер Алекс Миль на своей странице в Instagram раскрыл секрет приготовления вкусных и пышных жареных пирожков с картошкой и грибами.
Для приготовления теста в расчете на 12-16 пирожков нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- дрожжи – 7 г сухих или 21 г живых
- мука – 550 г
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- яблочный уксус – 2 ч.л.
- молоко (теплое) – 300 г
- сливочное масло – 40 г
Для начинки кулинар взял:
- картофельное пюре с молоком – 600 г
- жареные грибы с луком – 150 г
Также нам понадобится около 50 г растительного масла для жарки.
Сначала в миску к теплому молоку добавляем сахар, дрожжи, соль и все размешиваем. Далее добавляем яйцо, просеянную муку и замешиваем тесто.
"В процессе замешивания добавьте сливочное масло и секретный ингредиент - яблочный уксус, который сделает тесто более пористым", - подчеркнул блогер.
Готовое тесто накрываем и оставляем настаиваться на 2 часа при комнатной температуре.
Для начинки кулинар взял отварной в подсоленной воде картофель, добавил молоко, а также жареные грибы с луком.
Тесто делим на 12-16 равных кусочков. Каждую часть раскатываем, выкладываем начинку и формируем пирожки, залепляя все края.
Жарить такие пирожки нужно на разогретой сковороде с большим количеством растительного масла на малом вонзе до золотистости с обеих сторон. Чтобы избавиться от лишнего жира, готовые пирожки просушиваем на бумажном полотенце.
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