Если вы любите жареные пирожки, то обязательно должны знать один простой секрет, благодаря которому тесто всегда будет получаться воздушным и хрустящим.

Украинский кулинарный блогер Алекс Миль на своей странице в Instagram раскрыл секрет приготовления вкусных и пышных жареных пирожков с картошкой и грибами.

Для приготовления теста в расчете на 12-16 пирожков нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

дрожжи – 7 г сухих или 21 г живых

мука – 550 г

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

яблочный уксус – 2 ч.л.

молоко (теплое) – 300 г

сливочное масло – 40 г

Для начинки кулинар взял:

картофельное пюре с молоком – 600 г

жареные грибы с луком – 150 г

Также нам понадобится около 50 г растительного масла для жарки.

Сначала в миску к теплому молоку добавляем сахар, дрожжи, соль и все размешиваем. Далее добавляем яйцо, просеянную муку и замешиваем тесто.

"В процессе замешивания добавьте сливочное масло и секретный ингредиент - яблочный уксус, который сделает тесто более пористым", - подчеркнул блогер.

Готовое тесто накрываем и оставляем настаиваться на 2 часа при комнатной температуре.

Для начинки кулинар взял отварной в подсоленной воде картофель, добавил молоко, а также жареные грибы с луком.

Тесто делим на 12-16 равных кусочков. Каждую часть раскатываем, выкладываем начинку и формируем пирожки, залепляя все края.

Жарить такие пирожки нужно на разогретой сковороде с большим количеством растительного масла на малом вонзе до золотистости с обеих сторон. Чтобы избавиться от лишнего жира, готовые пирожки просушиваем на бумажном полотенце.

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