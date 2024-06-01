Молодую картошку можно не только варить и подавать со сливочным маслом и укропом, ее также можно жарить – это очень просто, быстро и невероятно вкусно.

В этот раз на своей странице в Instagram известный одесский ресторатор Савва Либкин показал, как пожарить молодую картошку, чтобы это было максимально вкусно.

"Пока картофель не состарился, его можно не только варить, но и жарить. Кстати, в странах Европы я не встречал раннего картофеля размером с копейку", - подчеркнул ресторатор.

Лучше выбирать самый мелкий молодой картофель. Для приготовления жареного молодого картофеля ресторатор берет минимум ингредиентов: только молодой чеснок, укроп, соль и перец.

Молодой картофель чистим от кожуры и нарезаем кольцами. Чтобы избавиться от лишней влаги, просушиваем картофель полотенцем.

На разогретую сковороду с оливковым маслом выкладываем нарезанный картофель и жарим до готовности примерно 20 минут.

Ранний чеснок и укроп моем и нарезаем. В сковороду к готовому картофелю добавляем соль и перец по вкусу, нарезанный чеснок и укроп, перемешиваем и сразу подаем на стол. Подавать жареный молодой картофель Либкин советует вместе со спелыми томатами.

Кроме того, ресторатор поделился еще одной идеей для приготовления молодого картофеля – пожарить его, а затем смешать со сметаной.

"Когда я был совсем молодым и работал в кафе Фонтан, моим любимым блюдом был жареный молодой картофель, перемешанный со стаканом холодной сметаны", – вспоминает ресторатор.

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