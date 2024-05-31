Этот рецепт – настоящая находка для тех, у кого нет времени и сил готовить сложные блюда, при этом хачапури получается очень вкусным, ароматным и питательным.

Популярная кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина у себя в Instagram показала, как приготовить вкусное ленивое хачапури.

"Это быстрый, простой пирог с сыром. Его удобно брать с собой в поездки, детям в школу, готовить на завтрак или ужин", – советует кулинар.

Для приготовления ленивого хачапури нам понадобятся следующие ингредиенты:

твердый сыр (любой) – 200 г

яйца – 2 шт.

кефир или йогурт – 150 г

мука (можно взять обычную или цельнозерновую) – 150 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

соль (если сыр не соленый)

Сначала смешиваем в миске тертый сыр, яйца, кефир и соль. Муку смешиваем с разрыхлителем, добавляем в сырную массу и перемешиваем тесто до однородной консистенции.

На разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, выкладываем тесто, разравниваем его влажной рукой и накрываем крышкой.

Выпекаем хачапури на умеренном огне с обеих сторон примерно по 7-10 минут – когда верх схватится, а края подрумянятся, аккуратно переворачиваем на другую сторону и продолжаем готовить под крышкой до золотистой корочки.

"Подавать можно со сметаной, с салатом или просто к чаю", – добавила блогерка.

Украинцы в комментариях оценили рецепт и предлагают также поэкспериментировать, добавляя в хачапури зелень и любимые специи:

"Это очень легко и вкусно";

"Интересно, если сюда зелень добавить. Или специи";

"Готовила, очень понравилось! Только у меня не такой пористый получился, а так очень быстро и просто!".

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