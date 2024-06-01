Шеф-повар и ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как правильно запечь сало или грудинку, чтобы это было супервкусно.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский у себя в Instagram поделился рецептом идеальной закуски – невероятно вкусного запеченного сала.

Подавать его можно как горячим, так и охлажденным, лучше всего – с черным хлебом и хреном. Кроме того, этот рецепт подойдет не только для сала, но и для грудинки и щековины.

Для приготовления запеченного сала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

сало генеральское – 1 кг

горчица крепкая – 60-70 г

перец молотый черный и душистый

чеснок очищенный – 40-50 г

лавровый лист – 5-6 шт.

соль – по вкусу

Также "Мастер Шеф" Владимир Ярославский обязательно добавляет копченую паприку и немного соевого соуса.

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рекомендует замочить сало на 4-6 часов в соленой воде (на 1 л воды 25 г соли). Затем просушиваем его, используя полотенце.

Берем горчицу, молотые перцы, тертый чеснок, копченую паприку, несколько капель соевого соуса и натираем ими сало со всех сторон. Складываем кусок сала пополам, чтобы шкурка была снаружи, а посередине "Мастер Шеф" Владимир Ярославский укладывает лавровые листья.

Чтобы сало промариновалось, оставляем его в холодильнике на 4-6 часов.

Запекаем сало сначала в фольге при 190 градусах примерно 40 минут, а затем убираем фольгу и, чтобы кожа хорошо зарумянилась, ставим еще на 10-12 минут при 200 градусах.

Если собираетесь готовить по этому рецепту грудинку или щеку, то "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует запекать их примерно 1,5 часа при температуре 175 градусов.

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