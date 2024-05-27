Мужчина заявил, что был на военных учениях в Ровно и Днепре, но в Вооруженные силы Украины так и не был включен.

На Волыни суд признал виновным мужчину в уклонении от мобилизации. Во время судебного заседания он утверждал, что присутствовал на военных полигонах дважды, но его не приняли в ряды Вооруженных сил Украины.

Такой приговор был вынесен Ратновским районным судом Волынской области.

Согласно материалам дела, в августе 2023 волынянина признали пригодным для мобилизации. Он должен был явиться в территориальный центр комплектования в сентябре, но не выполнил эту обязанность.

На заседании суда он признал свою вину и выразил раскаяние. Мужчина заявил, что был на военных учениях в Ровно и Днепре, но в Вооруженные силы Украины так и не был включен, последний раз из-за плохого состояния здоровья. Он сообщил медикам Ратновской военно-врачебной комиссии о диагностированном в Днепре остеохондрозе грудной клетки, но несмотря на это, был признан годным к службе.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним также, что в Ивано-Франковской области к 1 году пробационного надзора приговорен мужчина, который уклонился от мобилизации. У подсудимого обнаружили искажение рук и болезнь позвоночника, однако с этими заболеваниями он был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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