Аналитики указывают, что недавний значительный рост цен вызван прохладной погодой в регионах, где выращивают ягоду.

Украина наблюдает заметный рост цен на клубнику. Производители продают качественную ягоду уже за 65-100 гривен за килограмм, что на 27% дороже, чем на прошлой неделе. Розничные цены тоже растут.

на торговых точках и в руках продавцов в Киеве клубника продается не менее 100-110 гривен за килограмм, тогда как в середине мая цены составляли 80-85 гривен. В супермаркетах цена на ягоду в среднем составляет 171 гривну за килограмм.

Аналитики указывают, что недавний значительный рост цен на клубнику вызван прохладной погодой в регионах, где выращивают ягоду. Поэтому задержалось созревание клубники, что привело к уменьшению ее предложения на рынке.

"Предложение земляники по местным хозяйствам пока достаточно малообъемно. Это дает возможность производителям Украины продавать землянику по достаточно высоким ценам", - отметили эксперты.



Аналитики отметили, что в конце мая 2024 года средние цены на клубнику в Украине были на 23% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако есть перспектива снижения цен на ягоду в ближайшее время.

"По словам операторов рынка, цена на землянику садовую, вероятно, будет снижаться по мере увеличения предложения этой ягоды из местных хозяйств. Кроме того, давление на рынок оказывают стабильные поставки более дешевой импортной земляники", - отметили специалисты.

Источник: EastFruit.

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