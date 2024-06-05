Печень – невероятно полезный продукт, содержащий много железа, белка, меди и витаминов группы В, а печеночный торт – самый вкусный способ ее употребления.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram поделилась простым рецептом печеночного торта без майонеза – получается невероятно вкусно и полезно.

Для приготовления печеночного торта нам понадобится:

печень куриная - 650 г (можно взять и говяжью, но ее нужно вымочить в молоке)

мука - примерно 50 г (3 ст.л. с небольшой горкой)

молоко - 200 г

яйца - 2 шт.

масло растительное - 3 ст.л.

помидоры - 2 шт.

крем-сыр - 200 г

сметана или йогурт - 100 г

чеснок - 2 зубчика

соль и перец - по вкусу

зелень

"Начинка может быть любая: обжаренный карамельный лук и морковь; грибы с соленым огурцом; отварные яйца с грибами и зеленью", – добавила шеф-повар.

Печень очищаем от жил, моем и сцеживаем от лишней жидкости в дуршлаге. Блендером перебиваем до однородности печень с яйцами, мукой, молоком, солью и перцем. Добавляем растительное масло и перемешиваем.

"Попробуйте немного пожарить и попробуйте на соль. Жарим как блинчики, на антипригарной сковороде, смазав ее немного маслом. Жарим на среднем огне, готовность определяем на цвет", – пояснила шеф-повар.

Если блинчик стал матовый - переворачиваем и жарим с другой стороны до румяности. Рецепт рассчитан примерно на 10 блинов.

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Для соуса смешиваем крем-сыр со сметаной или йогуртом, добавляем мелко натертый чеснок и немного соли. Помидоры нарезаем тоненькими кольцами.

Когда печеночные блинчики остынут, перемазываем их соусом, а некоторые слои перекладываем томатами и мелко нарезанной зеленью.

"Прячем в холодильник, даём постоять хотя бы час (вкуснее, когда ночь, так он лучше пропитывается и более стабилен), украшаем по своему желанию и наслаждаемся", – добавила шеф-повар.

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