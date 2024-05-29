Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский предложил рецепт блюда, в котором соединились жареный картофель и деруны.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский у себя в Instagram показал, как оригинально можно пожарить картошку, приготовив большой дерун.

Такой дерун имеет хрустящую золотистую корочку, а внутри получается нежным.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

картофель – 2 шт.

лук – 0,5 шт.

соль и перец – по вкусу

мука – 1 неполная столовая ложка

зелень – для подачи

Картофель с луком чистим и нарезаем: картофель – длинной соломкой, а лук – тоненькой соломкой.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что для этого рецепта лучше всего брать картофель желтого цвета внутри, который хорошо разваривается – он будет самым вкусным.

К картофелю с луком добавляем соль и перец по вкусу. По желанию можно добавлять любимые специи и мелко нарезанную зелень.

Картофельную массу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский хорошо разминает руками, добавляет в нее неполную ложку муки и перемешивает до однородности.

На разогретую сковороду наливаем достаточное количество растительного масла и на всю поверхность равномерно выкладываем картофельную смесь, как большой дерун.

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский жарит дерун на среднем огне до румяности по 4-5 минут с обеих сторон под крышкой. А дальше убавляем огонь и дотушиваем дерун еще примерно по 3 минуты с каждой стороны.

Готовый дерун посыпаем зеленью и подаем со сметаной и, например, соленым огурцом.

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