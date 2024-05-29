Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский у себя в Instagram показал, как оригинально можно пожарить картошку, приготовив большой дерун.
Такой дерун имеет хрустящую золотистую корочку, а внутри получается нежным.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- картофель – 2 шт.
- лук – 0,5 шт.
- соль и перец – по вкусу
- мука – 1 неполная столовая ложка
- зелень – для подачи
Картофель с луком чистим и нарезаем: картофель – длинной соломкой, а лук – тоненькой соломкой.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что для этого рецепта лучше всего брать картофель желтого цвета внутри, который хорошо разваривается – он будет самым вкусным.
К картофелю с луком добавляем соль и перец по вкусу. По желанию можно добавлять любимые специи и мелко нарезанную зелень.
Картофельную массу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский хорошо разминает руками, добавляет в нее неполную ложку муки и перемешивает до однородности.
На разогретую сковороду наливаем достаточное количество растительного масла и на всю поверхность равномерно выкладываем картофельную смесь, как большой дерун.
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский жарит дерун на среднем огне до румяности по 4-5 минут с обеих сторон под крышкой. А дальше убавляем огонь и дотушиваем дерун еще примерно по 3 минуты с каждой стороны.
Готовый дерун посыпаем зеленью и подаем со сметаной и, например, соленым огурцом.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.
Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.