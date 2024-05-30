Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных сезонных оладий с клубникой, которые готовятся на кефире.

Рецепт очень простой и быстрый. Для приготовления оладий "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял:

  • густой кефир – 170 г
  • клубника – 80 г
  • яйцо - 1 маленькое
  • мука – 140 г
  • сахар – 45 г
  • разрыхлитель - 5-6 г
  • растительное масло без запаха для жарки (или можно использовать кокосовое)

Владимир Ярославский

Чтобы приготовить соус к оладьям, берем следующие ингредиенты:

  • клубника – 150 г + 100 г для подачи
  • сахар – 25 г
  • лимонный сок – несколько капель

Кефир с клубникой "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сбивает блендером до однородности. Далее добавляем к клубничной массе яйцо, сахар, муку с разрыхлителем, хорошо вымешиваем веничком до консистенции сметаны – и тесто готово.

Владимир Ярославский

На разогретую сковороду "Мастер Шеф" Владимир Ярославский наливает растительное масло и столовой ложкой выкладывает тесто, чтобы получились тоненькие оладьи. Жарим оладьи с обеих сторон и выкладываем на тарелку.

Для приготовления клубничного соуса клубнику нарезаем на кусочки. Часть клубники "Мастер Шеф" Владимир Ярославский оставляет для подачи, а примерно 150 г вместе с сахаром и лимонным соком прогревает до кипения.

Горячим соусом поливаем клубничные оладьи, а сверху добавляем щедрую ложку взбитых сливок или жирной сметаны с сахаром.

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