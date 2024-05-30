Известный шеф-повар и ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить оригинальные и супервкусные клубничные оладьи.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных сезонных оладий с клубникой, которые готовятся на кефире.

Рецепт очень простой и быстрый. Для приготовления оладий "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял:

густой кефир – 170 г

клубника – 80 г

яйцо - 1 маленькое

мука – 140 г

сахар – 45 г

разрыхлитель - 5-6 г

растительное масло без запаха для жарки (или можно использовать кокосовое)

Чтобы приготовить соус к оладьям, берем следующие ингредиенты:

клубника – 150 г + 100 г для подачи

сахар – 25 г

лимонный сок – несколько капель

Кефир с клубникой "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сбивает блендером до однородности. Далее добавляем к клубничной массе яйцо, сахар, муку с разрыхлителем, хорошо вымешиваем веничком до консистенции сметаны – и тесто готово.

На разогретую сковороду "Мастер Шеф" Владимир Ярославский наливает растительное масло и столовой ложкой выкладывает тесто, чтобы получились тоненькие оладьи. Жарим оладьи с обеих сторон и выкладываем на тарелку.

Для приготовления клубничного соуса клубнику нарезаем на кусочки. Часть клубники "Мастер Шеф" Владимир Ярославский оставляет для подачи, а примерно 150 г вместе с сахаром и лимонным соком прогревает до кипения.

Горячим соусом поливаем клубничные оладьи, а сверху добавляем щедрую ложку взбитых сливок или жирной сметаны с сахаром.

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