Если возможности выбраться на природу, чтобы пожарить шашлыки, у вас нет, то этот простой рецепт куриных шашлычков в духовке станет отличным выходом.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram предложила украинцам рецепт невероятно вкусных и нежных шашлычков из курицы в домашних условиях.

"Мы редко едим курицу и если уже едим, то она должна быть очень вкусной. Сегодня даю рецепт именно таких шашлычков. Очень вкусно и просто", – советует шеф-повар.

Для приготовления куриных шашлычков нам понадобятся следующие ингредиенты:

филе бедра – 500 г

чеснок – 0,5 ст.л. сухого или 2-3 зуб. свежего

паприка копченая – 0,5 ст.л.

соль и черный перец – по вкусу

растительное масло – 2 ст.л.

Для смазки:

йогурт греческий (или майонез) – 2 ст.л.

соус сладкий чили – 2 ст.л. (можно купить или приготовить самостоятельно - рецепт здесь)

"Можно брать филе или индейку, но именно бедро будет сочное", - подчеркнула кулинар.

Филе бедра нарезаем на небольшие куски, добавляем растительное масло, чеснок, копченую паприку, соль и перец и оставляем мариноваться от 30 минут до двух часов.

За это время шеф-повар замачивает деревянные шпажки в холодной воде.

После этого насаживаем кусочки мяса на шпажки и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20 минут.

Тем временем готовим соус – просто смешиваем греческий йогурт со сладким чили. Достаем шашлычки, смазываем соусом, по желанию можно посыпать мелко нарезанной зеленью и отправляем в духовку еще примерно на 10 минут.

"Время запекания курицы зависит от того, как мелко Вы ее порезали. Просто проверьте на самом большом куске – надрежьте его", – добавила шеф-повар.

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