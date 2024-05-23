Вы можете избавиться от моли с помощью природных, химических и профессиональных средств. Вот как это сделать.

Как избавиться от моли природными средствами

Природные самодельные средства защиты от белья включают в себя:

  • Химчистка или горячая вода: один из способов избавиться от молии – это химчистка пораженных вещей, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Для вещей, которые можно стирать дома, используйте горячую воду, желательно выше 120 ° F.
  • Вы также можете заморозить пострадавшие предметы . Поместите зараженную одежду в герметичные пластиковые пакеты, чтобы предотвратить мороз и конденсат, которые могут повредить одежду. Чтобы уничтожить яйца и личинки моли, поместите одежду в морозильную камеру, где поддерживается температура 0 ° F или ниже в течение недели. Затем извлеките и проветрите вещи.
  • Солнечный свет: подвергайте пораженную одежду воздействию прямых солнечных лучей, поскольку УФ-лучи могут отпугивать и убивать одежную моль, ее личинки и яйца.
  • Пропаривание: Насекомые чувствительны к температуре. Любая температура выше 122 ° F убьет одежную моль, повредив ее белки. Используйте отпариватель для одежды, чтобы эффективно удалить их, особенно личинки. Отпаривайте одежду сверху и снизу, уделяя особое внимание местам, которые, вероятно, скроет моль, таким как карманы, манжеты, воротники и подмышки.
  • Эфирные масла: масла кедра, лаванды и эвкалипта являются репеллентами моли. Нанесите их на ватные шарики и положите в шкафы и ящики.
  • Травяные пакетики : наполните пакетики сухими травами, такими как лаванда, чабрец, корица или гвоздика, известные своими свойствами от моли. Разместите их там, где одетая моль любит прятаться.

моль

Как избавиться от моли химическими средствами

К химическим средствам от платяной моли относятся:

  • Ловушки для моли: липкие феромонные полоски предотвращают размножение платяной моли. Полоски привлекают и улавливают взрослых самцов моли с помощью феромонов, имитирующих запахи самок моли. Это прерывает цикл размножения и уменьшает популяцию моли. Липкие полоски также эффективно помогают определить степень заражения.
  • Инсектицидные спреи: выберите инсектицидный спрей, обозначенный против платяной моли, и нанесите его на пораженные участки, соблюдая меры предосторожности продукта.

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Как избавиться от моли профессиональными средствами

Если с проблемой можно справиться, воспользуйтесь несколькими способами самостоятельно справиться с бельевой молью самостоятельно. В трудных случаях вам могут понадобиться услуги профессионалов, чтобы избавиться от моли. Фумигация является одним из способов лечения, который лицензированные эксперты по борьбе с вредителями могут использовать для уничтожения моли на всех стадиях жизни. В другом методе специалисты используют специальное оборудование для нагрева зараженных предметов до температур, смертельных для моли и ее личинок.

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