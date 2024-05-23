Вы можете избавиться от моли с помощью природных, химических и профессиональных средств. Вот как это сделать.
Как избавиться от моли природными средствами
Природные самодельные средства защиты от белья включают в себя:
- Химчистка или горячая вода: один из способов избавиться от молии – это химчистка пораженных вещей, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Для вещей, которые можно стирать дома, используйте горячую воду, желательно выше 120 ° F.
- Вы также можете заморозить пострадавшие предметы . Поместите зараженную одежду в герметичные пластиковые пакеты, чтобы предотвратить мороз и конденсат, которые могут повредить одежду. Чтобы уничтожить яйца и личинки моли, поместите одежду в морозильную камеру, где поддерживается температура 0 ° F или ниже в течение недели. Затем извлеките и проветрите вещи.
- Солнечный свет: подвергайте пораженную одежду воздействию прямых солнечных лучей, поскольку УФ-лучи могут отпугивать и убивать одежную моль, ее личинки и яйца.
- Пропаривание: Насекомые чувствительны к температуре. Любая температура выше 122 ° F убьет одежную моль, повредив ее белки. Используйте отпариватель для одежды, чтобы эффективно удалить их, особенно личинки. Отпаривайте одежду сверху и снизу, уделяя особое внимание местам, которые, вероятно, скроет моль, таким как карманы, манжеты, воротники и подмышки.
- Эфирные масла: масла кедра, лаванды и эвкалипта являются репеллентами моли. Нанесите их на ватные шарики и положите в шкафы и ящики.
- Травяные пакетики : наполните пакетики сухими травами, такими как лаванда, чабрец, корица или гвоздика, известные своими свойствами от моли. Разместите их там, где одетая моль любит прятаться.
Как избавиться от моли химическими средствами
К химическим средствам от платяной моли относятся:
- Ловушки для моли: липкие феромонные полоски предотвращают размножение платяной моли. Полоски привлекают и улавливают взрослых самцов моли с помощью феромонов, имитирующих запахи самок моли. Это прерывает цикл размножения и уменьшает популяцию моли. Липкие полоски также эффективно помогают определить степень заражения.
- Инсектицидные спреи: выберите инсектицидный спрей, обозначенный против платяной моли, и нанесите его на пораженные участки, соблюдая меры предосторожности продукта.
Как избавиться от моли профессиональными средствами
Если с проблемой можно справиться, воспользуйтесь несколькими способами самостоятельно справиться с бельевой молью самостоятельно. В трудных случаях вам могут понадобиться услуги профессионалов, чтобы избавиться от моли. Фумигация является одним из способов лечения, который лицензированные эксперты по борьбе с вредителями могут использовать для уничтожения моли на всех стадиях жизни. В другом методе специалисты используют специальное оборудование для нагрева зараженных предметов до температур, смертельных для моли и ее личинок.
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