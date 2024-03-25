Несмотря на то, что они маленькие, мошки могут доставить много неприятностей в вашем доме. Возможно, вы заметили, что некоторые плавают вокруг вашей вазы с фруктами или любимого комнатного растения, и удивлялись, как они вообще туда попали. Мы подробно объясняем, как от них избавиться.

Как избавиться от мошек

Хорошая новость состоит в том, что существует несколько способов избавиться от мошек в вашем доме и вокруг него. Еще лучшая новость? Большинство из этих методов просты, экономичны и эффективны. Вот несколько решений своими руками.

1. Ловите плодовых мушек уксусом и сахаром

Скорее всего, у вас на кухне или в амбаре есть бутылка яблочного уксуса и немного сахара, и эти два ингредиента помогут вам избавиться от мошек. Поставьте миску рядом с заражением и наполните ее уксусом, а затем добавьте чайную ложку обычного сахара, привлекающего комаров. В конце концов их убьет уксус, но вам также нужен способ держать их в миске достаточно долго, чтобы это произошло. Или накройте миску полиэтиленовой пленкой и проткните небольшие отверстия сверху или добавьте немного мыльного раствора в смесь с уксусом и сахаром.

Если у вас есть открытая бутылка вина (красное подходит лучше), которая прогоркла, но вы еще не решились ее выбросить, вы можете заменить ее на уксус и выполнить остальные шаги.

2. Используйте испортившиеся продукты

Для плодовых мух попробуйте подобный метод, чтобы приманить их и поймать в ловушку. Добавьте несколько кусочков гнилых фруктов, таких как банан или яблоко, в миску, плотно накройте полиэтиленовой пленкой и проткните небольшие отверстия в полиэтилене, чтобы мошки могли проникнуть внутрь, но не смогли выйти. Впоследствии они погибнут в самодельной ловушке. Это хороший способ напомнить домочадцам о необходимости есть фрукты, прежде чем они начнут портиться.

3. Борьба с отбеливателем

Если вредители витают вокруг слива раковины, возьмите бутылку отбеливателя и смешайте полстакана его с полным галлоном воды. Затем медленно вылейте разбавленную смесь в канализацию, чтобы избавиться от мошек и потенциальных личинок. Кроме того, вы можете использовать коммерческое средство для чистки стоков, чтобы получить те же результаты. После использования отбеливателя обязательно хорошо проветрите помещение.

4. Избавиться от мошек можно свечой

Эта техника требует, чтобы вы были в режиме ожидания после наступления темноты, но это простое решение. Наполните кастрюлю водой и немного мыльного средства и добавьте подсвечник с высокой конической свечой посередине. Зажгите свечу, а затем убедитесь, что в другой комнате темно. Через некоторое время вы заметите, что мошок потянуло к нему, и они наконец погибают от жары или попадания в мыльную смесь под ним.

5. Запаситесь липкими ловушками

Если ничего не помогло или вы не заинтересованы в создании решения своими руками, попробуйте разместить купленную в магазине ловушку для мух, например липучку, листовки или ленты вблизи мест, где собираются мошки. Некоторые из этих продуктов даже предназначены для размещения в почве рядом с растением в горшке, чтобы ловить грибковые мошки. Когда липкая сторона будет достаточно заполнена, опрокиньте ее и добавьте новую. Вы также можете попробовать средство для отлова мелких насекомых или, если проблема действительно не исчезнет, ​​позвонить в надежную кампанию по борьбе с вредителями.

Источник: bhg

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