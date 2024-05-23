Існують природні, хімічні та професійні засоби, які можуть допомогти вам позбутися від молі.

Ви можете позбутися від молі за допомогою природних, хімічних та професійних засобів. Ось як це зробити.

Як позбутися від молі природними засобами

Природні саморобні засоби захисту від білизни включають:

Хімчистка або гаряча вода: один із способів позбутися від моліі – це хімчистка уражених речей, щоб запобігти подальшому пошкодженню. Для речей, які можна прати вдома, використовуйте гарячу воду, бажано вище 120 ° F.

один із способів позбутися від моліі – це хімчистка уражених речей, щоб запобігти подальшому пошкодженню. Для речей, які можна прати вдома, використовуйте гарячу воду, бажано вище 120 F. Заморожування: Ви також можете заморозити постраждалі предмети. Помістіть заражений одяг у герметичні пластикові пакети, щоб запобігти морозу та конденсату, які можуть пошкодити одяг. Щоб знищити яйця та личинки молі, помістіть одяг у морозильну камеру, де підтримується температура 0 ° F або нижче протягом тижня. Потім вийміть і провітріть речі.

Ви також можете заморозити постраждалі предмети. Помістіть заражений одяг у герметичні пластикові пакети, щоб запобігти морозу та конденсату, які можуть пошкодити одяг. Щоб знищити яйця та личинки молі, помістіть одяг у морозильну камеру, де підтримується температура 0 F або нижче протягом тижня. Потім вийміть і провітріть речі. Сонячне світло: піддавайте уражений одяг впливу прямих сонячних променів, оскільки УФ-промені можуть відлякувати та вбивати одягову моль, її личинки та яйця.

піддавайте уражений одяг впливу прямих сонячних променів, оскільки УФ-промені можуть відлякувати та вбивати одягову моль, її личинки та яйця. Пропарювання: Комахи чутливі до температури. Будь-яка температура вище 122 ° F вб’є одягову моль, пошкодивши її білки. Використовуйте відпарювач для одягу, щоб ефективно видалити їх, особливо личинки. Відпарюйте одяг зверху та знизу, приділяючи особливу увагу місцям, які ймовірно сховає моль, таким як кишені, манжети, коміри та пахви.

Комахи чутливі до температури. Будь-яка температура вище 122 F вб’є одягову моль, пошкодивши її білки. Використовуйте відпарювач для одягу, щоб ефективно видалити їх, особливо личинки. Відпарюйте одяг зверху та знизу, приділяючи особливу увагу місцям, які ймовірно сховає моль, таким як кишені, манжети, коміри та пахви. Ефірні олії: олії кедра, лаванди та евкаліпта є природними репелентами молі. Нанесіть їх на ватні кульки та покладіть у шафи та ящики.

олії кедра, лаванди та евкаліпта є природними репелентами молі. Нанесіть їх на ватні кульки та покладіть у шафи та ящики. Трав’яні пакетики: наповніть пакетики сухими травами, такими як лаванда, чебрець, кориця або гвоздика, відомі своїми властивостями від молі. Розмістіть їх там, де одягнена міль любить ховатися.

Як позбутися від молі хімічними засобами

До хімічних засобів від платтяної молі відносяться:

Пастки для молі: липкі феромонні смужки запобігають розмноженню платтяної молі. Смужки приваблюють і вловлюють дорослих самців молі за допомогою феромонів, які імітують запахи самок молі. Це перериває цикл розмноження та зменшує загальну популяцію молі. Липкі смужки також ефективно допомагають визначити ступінь зараження.

липкі феромонні смужки запобігають розмноженню платтяної молі. Смужки приваблюють і вловлюють дорослих самців молі за допомогою феромонів, які імітують запахи самок молі. Це перериває цикл розмноження та зменшує загальну популяцію молі. Липкі смужки також ефективно допомагають визначити ступінь зараження. Інсектицидні спреї: виберіть інсектицидний спрей, позначений проти платтяної молі, і нанесіть його на уражені ділянки, дотримуючись заходів безпеки продукту.

Як позбутися від молі професійними засобами

Якщо з проблемою можна впоратися, скористайтеся кількома способами самостійно впоратися з білизняною міллю самостійно. У важких випадках вам можуть знадобитися послуги професіоналів, щоб позбутися від молі. Фумігація є одним із способів лікування, який ліцензовані експерти з боротьби зі шкідниками можуть використовувати для знищення молі на всіх стадіях життя. В іншому методі професіонали використовують спеціальне обладнання для нагрівання заражених предметів до температур, смертельних для молі та її личинок.

Читайте також:

Як позбутися мошок у вашому домі: 5 найкращих способів

Як ефективно позбутися молі в будинку: це збереже ваші речі та продукти

Як позбутися запаху диму з одягу: кілька ефективних способів