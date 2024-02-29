Удаление моли с одежды также требует определенных действий, как и удаление пищевой моли.

Пищевая моль - частый гость в домах, проникая через сухие продукты, такие как макароны, крупы, рис и мука. Личинки моли могут быть очень похожи на рисовые зерна, что затрудняет их обнаружение в крупах.

Для избавления от пищевой моли необходимо удалить все зараженные продукты из кухни и кладовой. Рекомендуется выбрасывать их в мусорное ведро на свежем воздухе, чтобы предотвратить возвращение мотыльков.

После этого следует провести дополнительную уборку, пропылесосить полки и шкафы, где хранились зараженные продукты, а затем хорошо вымыть их теплой мыльной водой.

Подождите неделю перед покупкой новых продуктов и храните их в стеклянных или пластиковых контейнерах. Это поможет предотвратить повторное заражение.

Также рекомендуется помыть банки и контейнеры перед повторным использованием. Хранение продуктов в запечатанных контейнерах и избегание излишних запасов сухих продуктов помогут предотвратить появление моли.

Удаление моли с одежды также требует определенных действий. Используйте горячую воду и средство для мытья посуды, чтобы вымыть стеллажи и другие поверхности, а затем высушите их на свежем воздухе.

Столкнувшись с молью на тканях, необходимо также выстирать их в горячей воде или произвести химическую чистку. Далее верните одежду в чистый гардероб и поместите туда пакетики с лавандой - это поможет избежать повторного заражения.

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