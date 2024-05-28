Судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, что в его семье окрошку никогда не ели, а вместо нее в жару готовили холодный свекольный борщ.
Поэтому "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами семейным рецептом холодника.
В расчете на три большие порции холодного свекольного борща "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- свекла - 2 средние
- огурец – 1 средний
- яйца (вареные) – 3 шт.
- редис - 2-3 шт.
- куриное бедро (вареное) – 1 шт.
- бульон куриный – 500 г
- зелень (зеленый лук, петрушка, укроп)
- горчица нежная – 2 ч.л.
- сок трети лимона
- сметана жирная – 150-180 г
- соль – по вкусу
Свеклу моем, заворачиваем в фольгу и запекаем до готовности. Затем даем им остыть, чистим и нарезаем на куски.
Разделяем яичные желтки и белки. Желтки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский перетирает со сметаной, солью и горчицей. Далее добавляет бульон, нарезанную запеченную свеклу и перебивает блендером до однородной массы красивого розового цвета.
Свекольную массу доводим до вкуса солью, горчицей и лимонным соком, чтобы она была насыщенной, и отправляем охлаждаться в холодильник.
Тем временем "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит гарнир. Редис, огурец, вареную курицу и яичные белки нарезаем тонкой полусоломкой. Берем побольше зелени и мелко нарезаем ее.
В тарелку для подачи выкладываем курицу, редис, огурец, яйцо и зелень, заливаем охлажденной свекольной смесью – и холодный борщ готов.
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