Судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, что в его семье окрошку никогда не ели, а вместо нее в жару готовили холодный свекольный борщ.

Поэтому "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами семейным рецептом холодника.

Владимир Ярославский

В расчете на три большие порции холодного свекольного борща "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

  • свекла - 2 средние
  • огурец – 1 средний
  • яйца (вареные) – 3 шт.
  • редис - 2-3 шт.
  • куриное бедро (вареное) – 1 шт.
  • бульон куриный – 500 г
  • зелень (зеленый лук, петрушка, укроп)
  • горчица нежная – 2 ч.л.
  • сок трети лимона
  • сметана жирная – 150-180 г
  • соль – по вкусу

Свеклу моем, заворачиваем в фольгу и запекаем до готовности. Затем даем им остыть, чистим и нарезаем на куски.

Разделяем яичные желтки и белки. Желтки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский перетирает со сметаной, солью и горчицей. Далее добавляет бульон, нарезанную запеченную свеклу и перебивает блендером до однородной массы красивого розового цвета.

Владимир Ярославский

Свекольную массу доводим до вкуса солью, горчицей и лимонным соком, чтобы она была насыщенной, и отправляем охлаждаться в холодильник.

Тем временем "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит гарнир. Редис, огурец, вареную курицу и яичные белки нарезаем тонкой полусоломкой. Берем побольше зелени и мелко нарезаем ее.

В тарелку для подачи выкладываем курицу, редис, огурец, яйцо и зелень, заливаем охлажденной свекольной смесью – и холодный борщ готов.

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