Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусное печенье не только с ярким цветом, но и вкусом. Весь секрет в лимонах и сахарной пудре для обсыпки, делится кулинар.
Ингредиенты для печенья:
- 150 граммов сахара
- 80 граммов масла 82,5%
- Цедра 1 большого лимона
- 5 граммов ванильного сахара
- 35 граммов лимонного сока
- 2 небольших яйца
- 250 – 260 граммов муки
- 7 – 8 граммов разрыхлителя
- Сахарная пудра для обсыпки
Для крема:
- 1 большое яйцо
- 60 граммов сахара
- 60 граммов лимонного сока
- Цедра 1 лимона
- 50 граммов масла
Приготовление:
В миске смешайте мягкое сливочное масло с сахаром, яйцами, цедрой и соком лимона. Постепенно добавляйте муку, разрыхлитель и замешивайте мягкое тесто, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Поставьте тесто на час в холодильник.
Для крема смешайте яйцо, сахар, лимонный сок и цедру в кастрюле. Доведите до кипения, постоянно помешивая. Затем снимите с огня и добавьте масло, перемешивая до гладкости. Остудите.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, сформируйте из теста шарики, обваляйте их в сахарной пудре и выложите на противень, покрытый пергаментной бумагой.
Сделайте в каждом шарике углубление и добавьте в него крем.
Выпекайте печенье в разогретой до 175 градусов духовке 8-10 минут, пока оно не станет золотистым, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.
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