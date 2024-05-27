Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился, как приготовить вкусный перекус к чаю с легкой кислинкой и сладким послевкусием.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусное печенье не только с ярким цветом, но и вкусом. Весь секрет в лимонах и сахарной пудре для обсыпки, делится кулинар.

Ингредиенты для печенья:

150 граммов сахара

80 граммов масла 82,5%

Цедра 1 большого лимона

5 граммов ванильного сахара

35 граммов лимонного сока

2 небольших яйца

250 – 260 граммов муки

7 – 8 граммов разрыхлителя

Сахарная пудра для обсыпки

Для крема:

1 большое яйцо

60 граммов сахара

60 граммов лимонного сока

Цедра 1 лимона

50 граммов масла

Приготовление:

В миске смешайте мягкое сливочное масло с сахаром, яйцами, цедрой и соком лимона. Постепенно добавляйте муку, разрыхлитель и замешивайте мягкое тесто, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Поставьте тесто на час в холодильник.

Для крема смешайте яйцо, сахар, лимонный сок и цедру в кастрюле. Доведите до кипения, постоянно помешивая. Затем снимите с огня и добавьте масло, перемешивая до гладкости. Остудите.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, сформируйте из теста шарики, обваляйте их в сахарной пудре и выложите на противень, покрытый пергаментной бумагой.

Сделайте в каждом шарике углубление и добавьте в него крем.

Выпекайте печенье в разогретой до 175 градусов духовке 8-10 минут, пока оно не станет золотистым, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.

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