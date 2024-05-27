В этот раз на своей странице в Instagram бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептами вкусных десертов с клубникой.
В частности, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила приготовить легкий творожно-ягодный десерт, который заменит сырники и запеканки на завтрак. Можно экспериментировать и брать любые ягоды для этого десерта.
Для приготовления творожно-ягодного десерта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- молоко - 200 г
- сахар – 50 г
- крахмал кукурузный – 15 г
- творог (5-9%) – 200 г
- клубничное пюре – 50 г
- смородинове пюре - 50 г
- желатин – 5 г (замачиваем его в 25 г холодной воды)
- сливки жирные (от 30%) – 200 г
Для украшения "Мастер Шеф" Елизавета Глинская также использовала свежие ягоды клубники и 5 г сахарной пудры.
Желатин замачиваем в холодной воде и оставляем на 5-10 минут, чтобы он набух.
Для идеальной консистенции творог "Мастер Шеф" Елизавета Глинская перетирает через сито.
Молоко смешиваем с сахаром и крахмалом, ставим на плиту, доводим до кипения и провариваем еще 30 секунд. Смесь нужно постоянно помешивать.
К молочной массе добавляем размоченный жедатин, перетертый творог и хорошо перемешиваем. Далее добавляем ягодное пюре и снова перемешиваем.
Сливки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взбивает до мягких пиков, а затем смешивает с творожной массой. Готовую массу раскладываем в формочки и для застывания отправляем минимум на два часа в холодильник.
Украшаем творожно-ягодный десерт свежей клубникой и присыпаем сахарной пудрой.
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