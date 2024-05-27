Победительница и экс-судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт легкого десерта на основе творога, который станет отличным завтраком.

В этот раз на своей странице в Instagram бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептами вкусных десертов с клубникой.

В частности, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила приготовить легкий творожно-ягодный десерт, который заменит сырники и запеканки на завтрак. Можно экспериментировать и брать любые ягоды для этого десерта.

Для приготовления творожно-ягодного десерта нам понадобятся следующие ингредиенты:

молоко - 200 г

сахар – 50 г

крахмал кукурузный – 15 г

творог (5-9%) – 200 г

клубничное пюре – 50 г

смородинове пюре - 50 г

желатин – 5 г (замачиваем его в 25 г холодной воды)

сливки жирные (от 30%) – 200 г

Для украшения "Мастер Шеф" Елизавета Глинская также использовала свежие ягоды клубники и 5 г сахарной пудры.

Желатин замачиваем в холодной воде и оставляем на 5-10 минут, чтобы он набух.

Для идеальной консистенции творог "Мастер Шеф" Елизавета Глинская перетирает через сито.

Молоко смешиваем с сахаром и крахмалом, ставим на плиту, доводим до кипения и провариваем еще 30 секунд. Смесь нужно постоянно помешивать.

К молочной массе добавляем размоченный жедатин, перетертый творог и хорошо перемешиваем. Далее добавляем ягодное пюре и снова перемешиваем.

Сливки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взбивает до мягких пиков, а затем смешивает с творожной массой. Готовую массу раскладываем в формочки и для застывания отправляем минимум на два часа в холодильник.

Украшаем творожно-ягодный десерт свежей клубникой и присыпаем сахарной пудрой.

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